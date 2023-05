Estafa e intento de desalojo a una familia en Metán: "No voy a salir, me voy a prender fuego"

La crisis habitacional en Salta es palpable a diario a pesar de los datos del INDEC que ubicaba a nuestra provincias con números que lamentablemente no se acercan a la realidad. Sin irnos muy lejos en el tiempo ni el espacio podemos contar el caso de una familia de Metán, quienes habitan en un terreno con varias construcciones en B° Las Delicias desde hace 17 años cuando fueron estafados en la compra del lugar.

Se trata de la familia Santos quien hace 17 años atrás compró un terreno en el barrio Las Delicias pero se dieron con que los papeles eran falsos. Ayer, y a pesar de haber ganado en primera instancia a quienes serían los dueños del lugar llegó al domicilio un Oficial de la justicia acompañado de la policía para desalojar a Silivia Santos, sus tres hijos y seis nietos.

En el terreno que reclama legalmente otra familia de Metán como propio, hay tres inmuebles que Santos dijo que construyó con sus hijos con mucho sacrificio ya que son personas humildes.

"Está la orden de desalojo, por eso veo que la Justicia ampara al que tiene dinero y el pobre queda en la calle. No voy a salir, me voy a prender fuego porque no es lógico que yo deje lo que pudimos hacer durante 17 años de esfuerzo con mis hijos para que ahora me digan que tengo que desocupar este lugar donde tenemos nuestras casitas", dijo la señora Santos a El Tribuno.

Mientras estaba la Policía con un oficial de Justicia en la calle, por una ventana con rejas la mujer sostuvo: "Si entran, juro por Dios que me voy a prender fuego. Esto se había judicializado y nosotros ganamos la primera instancia en Metán porque el juez Humberto Álvarez nos dio la razón. Pero luego la otra parte, la señora Juana Frías, apeló en Salta capital, logrando revertir esto y por eso hoy existe una orden de desalojo en contra. Yo compré los terrenos en el 2007 y la señora lo adquirió en el 2011.

"A mí me estafaron porque me dijeron que mis papeles son todos falsos, pero yo no voy a dejar lo que nos pertenece y adquirimos de buena fe. Tratamos de hablar con esta persona, de llegar a un acuerdo pero nos pidió $6.500.000 para pagar en dos semanas. A ese dinero no lo voy a conseguir nunca. Tampoco tenemos otro lugar adonde irnos, por eso nos encerramos con mis hijos y mis nietos y vamos a resistir hasta las últimas consecuencias", amenazó Silvana Santos, mientras lloraba desconsolada. La mujer junto a sus hijos pidieron que la Justicia les dé una solución para no quedar en la calle.

La familia es muy querida en el barrio Las Delicias. Mientras todo esto ocurría, vecinos se concentraron en la puerta de la casa y dijeron que no iban a dejar pasar a la Policía para el desalojo.

"No van a desalojar a estas familias humildes de nuestro barrio. Acá deberían estar las autoridades, pero como ya pasaron las elecciones no vino nadie a ofrecer su ayuda a estas personas que pueden quedar desamparadas", dijo Abel Altamirano, un vecino.

Por el momento la justicia solo labró un acta y se retiró del lugar, pero la familia no sabe cual será su suerte "Por ahora se retiraron, pero no sabemos qué va a pasar. Por eso pedimos que nos ayuden para que no se cometa esta gran injusticia con nosotros", dijo Santos.

Ejecución de sentencia

"Mediante la presente cédula, hago saber a usted que en los autos caratulados Frías Juana Bautista contra Santos Silvana Noemí, según ejecución de sentencia expediente número 25004/22 que se tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de segunda nominación del Distrito Judicial del sur - Metán, se debe llevar adelante esta ejecución disponiendo el lanzamiento del demandado y su grupo familiar", señala una de las notificaciones a la familia.

En la cédula parcelaria de Inmuebles de la Provincia hay constancia legal de un boleto de compra-venta a favor de Juana Bautista Frías, con fecha 12-08-2011, con certificación de la escribana Poma Pegoraro.