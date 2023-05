Se le incendió su casa, perdió todo y necesita nuestra ayuda

En el asentamiento Virgen Urkupiña vive una familia de muy bajos recursos que durante las ultimas horas fueron víctimas de una desgracia: se les incendió su casa y se quedaron sin nada.

Como la construcción es de madera, las llamas ardieron con rapidez y consumieron por completo sus pertenencias. "Tengo que dormir en el suelo", contó una abuelita, que es propietaria de la vivienda.

En el lugar vive ella junto a su hija y su pequeño nieto y, de acuerdo a lo que contó en Que Pasa Salta, el lunes por la noche un cortocircuito dentro del hogar provocó un chispazo que bastó para destruir lo poco que tenían.

"Desde hace años que vivimos solitos acá. El cable hizo cortocircuito. Ayer a las 11 de la noche, todos vinieron a decirme que me van a traer cosas y todavía no puedo ingresar a la casa. Me quede con lo puesto y ahora duermo en el suelo", explicó.

Para ayudarla podés comunicarte al 3872193070.