El papa Francisco suspendió su agenda por un problema de salud

La salud del papa Francisco volvió a ser tema de preocupación a nivel mundial. Este viernes de manera sorpresiva el máximo líder de la Iglesia católica suspendió su agenda de audiencias.

“Debido a una fiebre, el papa Francisco no recibió (a nadie) en audiencia esta mañana”, explicó el Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, en respuesta a la pregunta de un reportero sobre por qué no había ninguna persona inscrita en la rutina diaria de ese mismo día. El portavoz no ofreció más detalles sobre la salud del líder católico romano de 86 años.

Francisco pasó cinco días en un hospital de Roma a fines de marzo por bronquitis, pero se recuperó rápidamente luego de una infusión de antibióticos y volvió a sus funciones, incluido un viaje de tres días a Hungría a finales de abril.

Este jueves por la tarde, las imágenes en una reunión cerca del Vaticano con jóvenes mostraron a Francisco fatigado y con notorios signos de cansancio.

A Francisco, quien se convirtió en Papa hace 10 años, le falta parte de un pulmón que le fue operado cuando era joven en su Argentina natal.

Ninguno de los eventos programados para el Papa fue cancelado y debe presidir una Misa de Pentecostés el domingo en la Plaza de San Pedro.

Aún se desconoce si este sábado retomará con sus obligaciones o mantendrá la agenda cerrada buscando recuperarse.