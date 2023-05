Paritaria docente, acordaron un 34% por tres meses y un bono de 60.000

En conferencia de prensa, y tras semanas de conflictos y tratativas, el gobierno anunció un aumento del 34% para los salarios de docentes y la administración pública hasta agosto; además un bono de 60.000 pesos que se pagará en dos cuotas en junio y julio. "Que los sueldos no pierdan contra la inflación, es el pedido del gobernador hace tres años", dijo el ministro de Economía Roberto Dib Ashur.

El aumento será escalonado y de la siguiente manera: 12% en mayo 11% en junio 11% en julio, un 34% en los próximos tres meses, bono de 60 mil en dos partes en junio y julio para toda la administración pública.

Tras jornadas sumamente tensas, donde tuvo que intervenir la justicia para garantizar la libre circulación y hubo 19 personas detenidas en el ex peaje Aunor, los ministros Matías Cánepa de Educación, Roberto Dib Ashur, de Economía y Ricardo Villada de Gobierno, dieron a conocer la noticia a través de una conferencia de prensa.

En la oportunidad destacaron que Salta tiene el mejor salario docentes de todo el país “es un trabajo de tres años a pesar de muchas dificultades, hemos terminado la negociación y se reabrirá en agosto”, sentenciaron.

En ese sentido apelaron a que los docentes regresen a las aulas y recordaron que a educación se ha destinado más del 40% del presupuesto anual, sumado a que los sueldos se pagan al día y aseguraron que no entienden el paro porque “pagamos sueldos por encima de la inflación”, dijo Villada.

“Más de la mitad de los detenidos no eran docentes”

En la oportunidad, Villada, denunció que hubo oportunistas en medio de la protesta docente. “Me pregunto por qué van a la ruta con piedras en la mano, con agua con lavandina, yo sé que no son los docentes, muchos no entienden lo que está pasando y la política metió la cola, se metieron debajo de la pollera de las maestras para actuar con mezquindades”, sentenció.

“Pido que respeten la voluntad de los salteños, con más grandeza y menos mezquindad, en este proceso de diálogo podamos entendernos como lo hacemos hace años, lo que sucedió nos llena de tristeza, la verdad es que la mitad de los demorados no eran docentes, le pido a la dirigencia política que respete la decisión de los salteños en las urnas”.

Los ministros fueron tajantes al asegurar que “día no trabajado es día no pagado, es lo que marca la ley”, ante la consulta por los descuentos a aquellos que no se han presentado a trabajar.