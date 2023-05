Castillo le respondió a CFK: “No hay que darle trascendencia porque ya se va”

Durante un acto llevado a cabo el pasado jueves, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló a la minería como uno de los principales puntos sobre los cuales debe ponerse el foco de atención. Puntualmente, en lo que respecta al litio. Según la ex mandataria, la explotación de este recurso genera un vaciamiento en el que las empresas mineras se ven totalmente beneficiadas, asegurando que “se la llevan toda”. Asimismo, invitó al replanteo del manejo de este recurso, acusando a los gobernadores de tomar una postura “colonial”.

Ante estas declaraciones, el presidente de REMSA, Alberto Castillo, respondió en diálogo con El Nuevo Diario: “Si ves las propuestas que tienen los otros sectores que tienen posibilidad de acceder al poder, no vas a encontrar estas propuestas ni esta clase de ironías.”

“Como el espacio político que conduce no ganará las presidenciales de octubre, puede hacer cualquier propuesta sin importar lo inaplicable que esta sea”.

Para Castillo, las palabras de la vicepresidenta se relacionan de manera estrecha con su alejamiento del poder. “Como el espacio político que conduce no ganará las presidenciales de octubre, puede hacer cualquier propuesta sin importar lo inaplicable que esta sea”.

Además, el referente de REMSA disparó: “Cuando tenés un dirigente con responsabilidad de construir una República, estas cosas no se hacen porque las inversiones se van. Son lamentables las opiniones de esta señora, pero entiendo que es porque están en retirada”.

Para Castillo, la actual gestión necesita generar alguna acción que saque al país del estancamiento. Como el campo se encuentra en crisis por las sequías, necesitan otras actividades económicas para atravesar las turbulencias.

"Son lamentables las opiniones de esta señora, pero entiendo que es porque están en retirada".

Según el funcionario, “el gobierno del Frente de Todos, y del peronismo, fue históricamente anti minero. Impidieron el desembarco de emprendimientos en el sur del país generando puebladas. Ahora están desbordados porque ven que el país tiene litio y cobre – que son los insumos necesarios para el cambio de matriz energética del mundo –, ven que lo tienen las provincias y quieren avanzar sobre estos recursos”.

El representante de REMSA tildó de contradictorio el acto de poner de ejemplo al vecino país de Chile como modelo de explotación a seguir, cuando dicho modelo va en contra de lo que propone localmente el gobierno actual.

En cuanto a la posibilidad de nacionalizar el recurso del litio, Castillo sentenció que “sería un escándalo”, para el cual el gobierno nacional debería plantearse hasta una reforma de la Constitución, “si es que quiere arrebatarle la propiedad de los recursos naturales a las provincias”.

"¿Les vamos a dar los recursos para que no nos manden nada? No hay que darles mucha trascendencia porque se van”.

Explayándose en el tema, citó el ejemplo del país trasandino: “En Chile quieren nacionalizar el recurso para que dos empresas no se queden con el monopolio. En Argentina, en cambio, quieren hacerlo para decidir qué empresas y cuándo. Quieren la manija. Pero eso no va a ocurrir, el gobernador Gustavo Sáenz, junto a los otros mandatarios de la Mesa del Litio, van a hacer todo lo que esté a su alcance para que eso no suceda, incluso judicializar la acción, de ser necesario”.

Finalmente, el Presidente de REMSA aprovechó la oportunidad de apuntar contra los diputados nacionales por Salta que firmaron proyectos para la nacionalización del litio. “Estos señores quieren venir a sacar la posibilidad de que Salta salga adelante. Está cambiando la matriz económica de la provincia y, ¿les vamos a dar los recursos para que no nos manden nada? No hay que darles mucha trascendencia porque se van”, fueron las palabras de Castillo para cerrar el tema.