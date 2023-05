“Vos hacé todo para jugar, Axel no quiere”: el mensaje de Cristina a Wado

Luego del acto en la Plaza de Mayo, cuando las cámaras ya no podían tomarla, Cristina "convocó a la carpa blanca a Axel Kicillof, a Sergio Massa, a Eduardo De Pedro y a Máximo Kirchner. Conversó con ellos unos veinte minutos", relata el periodista Santiago Fioriti en Clarín.

Como había hecho antes, durante el discurso, no se pronunció sobre las candidaturas. El encuentro, apenas, bastó para dejar en claro que serán esos cuatro los principales dirigentes que la acompañarán en el proceso electoral y con los que intentará salir airosa de la crisis política y económica que afecta a su gobierno y que hunde al Frente de Todos en niveles bajísimos de popularidad, tal vez los más dramáticos desde 2003. Su dedo, el mismo que originó la traumática experiencia con Alberto Fernández, seguirá siendo determinante para su coalición.

Cuando Cristina ya no estaba en la Plaza, Wado de Pedro les reveló a sus compañeros que había grabado su primer spot de campaña y que estaba a punto de ser subido a sus redes. El ministro del Interior les pidió ayuda. El más entusiasmado resultó Kicillof, que le ordenó a su equipo de comunicación estar atento para retuitear el posteo de Wado apenas saliera. “Vos hacé todo para jugar. Después vemos”, le indicó Cristina a De Pedro hace varias semanas.

El ministro aceleró. Ayudado por Kicillof, que le hizo un pedido específico a los intendentes para que ajustaran el operativo con los punteros amigos, su cara comenzó a verse en afiches pegados en paredones del Conurbano. Su imagen aparece abrazada a la de Cristina y se lee la consigna: “Se viene Wado”.

“Si soy candidato a presidente, perfecto, y si soy candidato a gobernador o a diputado, también perfecto”, dijo en las últimas horas. En la intimidad, sin embargo, confesó que no es el mejor momento para presentarse para el cargo mayor, porque el riesgo electoral es grande. Hará lo que le diga su jefa y se pegará a ella el máximo tiempo que pueda para tratar de crecer en conocimiento, uno de sus puntos más flojos. La preparación abarca más clases de fonoaudiología. Cuando asumió como ministro puso como condición no hablar en público. Su esposa, Elena, fue la primera en advertir que eso no sería posible. Una noche, el ministro llegó a su casa y tenía una pila de libros de técnicas fonoaudiológicas sobre la mesa.

Kicillof mira a Wado y respira como quien está a punto de sacarse un peso de encima. Aunque en los últimos días el mandatario expresó ante su equipo que hará “lo que le convenga al espacio”, la aparente elección de De Pedro auspicia su deseo de ir por la reelección, que cree más segura. Ya le dijo al ministro que, si él resulta el postulante, no desdoblará la elección en la Provincia, con la intención de ayudarlo a traccionar votos en el distrito más grande del país. Los intendentes, que antes criticaban al gobernador, ahora lo sostienen. No es amor. Es el mal menor a la hora de ir a las elecciones. Así lo creen Mario Ishii, Jorge Ferraresi y Alberto Descalzo, que le vienen pidiendo a Cristina no correr a Kicillof porque podría perjudicarlos a ellos.

Cristina escucha opiniones enfrentadas. Emilio Pérsico, el jefe del Movimiento Evita, que se reconcilió con ella hace muy poco, volvió a verla el martes en el Instituto Patria y le hizo un planteo:

—Se van cayendo los muñecos. Hay que convencer a Axel de que vaya por la presidencia.

La vice le respondió:

—Máximo me pide lo mismo, pero Axel no quiere.

Una tercera línea del Frente de Todos exige no apartar de la cancha a Massa. El ministro de Economía es el que más difícil la tiene porque su gestión arroja números cada vez peores. Pero no se rinde. Evita hablar de inflación y se mueve para seducir a posibles aliados. Invitó a Máximo al viaje que hará hoy a China en busca de financiamiento, y ayer compartió una actividad con De Pedro en Mercedes. En su entorno se entusiasman con que Cristina bendiga la fórmula Massa-Wado, en ese orden, pasando por alto con que el ala femenina del espacio presionará para que la vice sea una mujer. En La Cámpora afirman que Massa encabezará la lista de senadores.

Entre los movimientos de Massa en plan de seducir a Cristina algunos creen ver su mano detrás del pedido del fiscal Guillermo Marijuan de sobreseer a la ex presidenta en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, la misma en la que Lázaro Báez fue condenado a 10 años de cárcel, acusado de haber lavado 65 millones de dólares de la corrupción. “No lo veo hace años”, dijo Massa, el miércoles, en conversaciones informales.

Al otro día, Marijuan se vio obligado a salir por radio Mitre a explicar su resolución. “Lo conozco a Massa, pero no lo veo hace meses”, aseguró. Massa habló de años sin verse, Marijuan de meses. El ministro y el fiscal son viejos conocidos. En 2015, el día que cerraban las fórmulas presidenciales, Massa le ofreció a Marijuan la candidatura a vicepresidente. El fiscal fue a su casa, en Tigre, y almorzó con él. Pero le dijo que no. /Clarín