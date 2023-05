El drama del jugador de Argentinos Junios que perdió cuatro hermanos en episodios violentos en Rosario

Por cuarta vez en los últimos 13 años, un hermano del defensor de Argentinos Juniors Miguel Ángel Torrén aparece en una noticia policial de Rosario. Tres de ellos fueron asesinados a tiros, y uno murió después de una golpiza que no fue esclarecida. El último de los homicidios fue el de José Sixto “Coqui” Torrén, que en la noche de este sábado recibió cinco disparos en la puerta de su casa, ubicada en un asentamiento irregular que está pegado al predio penitenciario de la zona Oeste de la ciudad.

“Hoy me toca despedir a mi gran hermano… Todos desearían tener un hermano que dé la vida por uno y él así era, de chico me cuidaba y de grande también. Tenía virtudes y unas no tantas, pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos de chicos y de grandes. Era el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia… El que me decía: ‘Yo no pude, pero vos sí y yo soy feliz con eso’. Descansá en paz, Coqui, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede. Te amo y gracias por amar a mis hijos”, posteó Miguel Ángel Torrén este domingo por la tarde a través de una historia de Instagram en el que mostró dos fotos abrazado a su hermano mayor.

José Torrén tenía 42 años. Lo apodaban “Coqui” o “Gordo Coqui”. En el padrón electoral su domicilio figuraba en barrio Bella Vista, lejos de la casa frente a la que fue acribillado, donde convivía con su pareja.

De acuerdo a la investigación del fiscal de Homicidios Dolosos Patricio Saldutti cuatro sospechosos llegaron en dos motos al asentamiento irregular que está en 27 de Febrero al 7.800, llamaron por el apodo de “Coqui” a la puerta y cuando José salió mantuvo una breve discusión. En ese contexto, uno de ellos sacó un arma y le dio cinco tiros que ingresaron por el tórax y salieron por la espalda.

El posteo del Miguel Torrén, el jugador de Argentinos Juniors, ante la muerte de su hermano

El gabinete criminalístico secuestró cinco vainas calibre .380 que serán enviadas a peritar. Por el momento, no hay una hipótesis clara, aunque está descartado el crimen en ocasión de robo.

“Coqui” Torrén también figura en otros hechos policiales. Uno, del 25 de agosto de 2021, cuando trasladó desde Rouillón y Maradona –zona Oeste– a su hijo de 15 años herido de bala hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde lo atendieron por lesiones en el tórax, en pierna derecha y en brazo derecho.

Ese mismo 25 de agosto también habían baleado a su hermano Luis Anacleto Torrén en Puerto Argentino al 4.200, a pocos metros de donde balearon a su hijo adolescente. Luis, de 43 años, estuvo internado 12 días en el Heca y murió el 6 de septiembre de 2021 como consecuencia de los múltiples impactos de arma de fuego en el tórax y en el abdomen.

A Luis Torrén y al hijo de “Coqui” los atacaron bajo la misma mecánica: dos sicarios que dispararon desde una moto.

Miguel Torrén junto a su hermano Luis, fallecido en 2021

Cuando murió Luis Torrén, el futbolista de Argentinos Juniors –que jugó en Rosario para Newell’s– posteó a través de sus redes sociales: “Te nos fuiste nomás, hermano. Peleaste hasta donde pudiste como un guerrero que eras. Ahora te toca descansar y seguro allá arriba te vas a encontrar con mamá, papá y tus otros dos hermanos, y van a volver a estar juntos ahí con Dios”.

La alusión a “tus otros dos hermanos” eran en referencia a Walter Alberto Torrén y Gabriel Francisco Torrén, que también fallecieron en circunstancias violentas.

Walter, de 32 años, fue asesinado de un tiro por la espalda el 24 de abril de 2010 en Qompi y Aborígenes Argentinos, donde funciona una cancha de fútbol barrial de la zona Oeste. En aquella ocasión, se trenzó a golpes con un hombre y cuando intervino un tercero le efectuó un disparo en un omóplato que resultó mortal.

Por su parte, Gabriel Francisco Torrén, de 36 años, fue hallado muerto el 21 de mayo de 2020 en Rolla al 4000, también en la zona Oeste y a tres cuadras del lugar donde fue atacado su hermano Walter.

Gabriel Torrén, asesinado en una golpiza en mayo de 2020

En un primer momento, se barajó la hipótesis de que a Gabriel lo habían golpeado otras personas en el marco de un conflicto por una casa, aunque luego parientes y vecinos señalaron que lo había atacado la Policía. No obstante, la autopsia realizada bajo el protocolo de Minnesota indicó que las lesiones que tenía el cuerpo no habrían tenido entidad para causarle la muerte, por lo que no descarta que su deceso haya ocurrido como consecuencia de patologías preexistentes.

Tiempo después de la muerte de Gabriel, falleció el papá de los Torrén de un problema de salud. “Feliz día viejito. Qué raro pasar mi primer Día del padre sin vos. Es de no creerlo papá. Sé que ya estás descansando con Dios y que desde arriba me estás guiando cómo un ángel que sos. Te amo y te voy a extrañar todos los días de mi vida. Gracias por todo lo que hiciste por mí y por hacerme el hombre que soy, papá”, posteó el futbolista en junio de 2021.

En septiembre de ese 2021, pero tras la muerte de su hermano Luis, el arquero habló sobre el drama familiar, lo hizo en una entrevista con el diario Olé. Allí contó que su madre falleció trágicamente cuando era él, el menor de los hermanos Torrén, era un bebé. “Nosotros tuvimos una infancia muy difícil, cuando tenía dos meses a mi mamá le agarró corriente con un ventilador de piso y falleció. Mi viejo nos tuvo que criar a los seis, se rompía el lomo laburando y después cada uno va creciendo, elige cómo vivir, qué quiere hacer de su vida y de su futuro”, reveló.

Miguel Torrén junto a su padre, fallecido en 2021

Y explicó: “Gracias a Dios, a mí se me cruzó una familia muy buena que me ayudó a salir de la situación difícil que estaba pasando, el fútbol me ayudó a salir de un barrio complicado, allá en Rosario está cada vez más complicado. Pude progresar, armar mi propia familia, con mi señora y mis tres hijos, y tengo que mostrarles que son obstáculos, que no se los deseo a nadie, pero que pueden llegar a pasar por situaciones similares y hay que aferrarse a la familia y sacar fuerzas de donde sea…”.