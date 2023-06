En 48 horas robaron dos veces la escuela de J.V. González

La preocupación de los vecinos de J.V. González crece día a día por los hechos de inseguridad, en esta oportunidad MultivisiónFederal informó que la Escuela Santo Domingo sufrió, en menos de 48 horas, dos robos.

La maestra Lucia Venancio comentó que, "ingresaron a un aula donde se llevaron equipos tecnológicos. Para los chicos es indispensable, no lo tienen en casa pero si en la escuela".

"Me doy cuenta de que nos robaron varios elementos importantísimos para el jardín, después del primer robo fuimos precavidos y me lleve las cosas a mi casa para que no las roben porque no encontramos un lugar seguro".

La docente explicó que "es una zona iluminada pero tiene tantos recovecos que la Policía recorre los alrededores, pero ellos ven las sirenas y se esconden. Ingresaron al quiosco, a la cocina, al ducto de un ordenanza que guarda herramientas".