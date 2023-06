Colegios Privados: "Estas últimas paritarias van a redundar en aumentos en las cuotas"

Otro día, otro aumento es la frase un tanto humorística que podría detallar el presente de los argentinos. En medio de las negociaciones que lleva adelante el gobierno provincial con los docentes de la Provincia, desde los colegios privados advirtieron que de acuerdo al aumento salarial será el aumento de la cuota.

En diálogo con InformateSalta el presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta (AEPSA), Pablo Pereyra, comentó: "Teniendo en cuenta que el 80% de las cuotas de los colegios está compuesto por los salarios de los docentes, los incrementos que se consiguen a través de paritarias redundan directamente en las cuotas".

"Estas últimas paritarias van a redundar en los aumentos de los colegios, más aún en los colegios que no tenemos aporte estatal. Nosotros si no tuviésemos aumentos de sueldos, no variarían. El único ingreso que tenemos es ese, el único aporte estatal que nos dieron a comienzo de año esta licuado".

En este sentido explicó que, "más allá de que nuestros establecimientos no hacen medidas de fuerza porque nos debemos a las cuotas que pagan los papas, los sueldos los pagamos con las cuotas, entendemos el reclamo".

Antes de finalizar Pereyra apuntó: "Debería ser justo el aporte estatal que se le da a los colegios confesionales. Nos está costando muchísimo seguir con el servicio educativo en virtud de la desigualdad que hay con los otros privados que si hacen paro".