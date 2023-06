Economía: "Este año y el próximo, llegar a fin de mes será una proeza"

En el último programa del exitoso ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, recibimos al economista Julio Moreno, con quien charlamos sobre la actualidad de la economía argentina y el bolsillo de los salteños.

Inicialmente, el entrevistado analizó la situación actual de la inflación: “Tenemos un problema serio, ya estamos prácticamente en un 9% más o menos. Y eso, obviamente, acarrea muchísimos conflictos. No podés programar, no podés hacer inversiones, estás especulando permanentemente y hay una incertidumbre total de qué es lo que va a pasar pasado mañana, porque no se sabe absolutamente nada de qué es lo que va a pasar. A eso, sumale el año electoral, por supuesto".

Asimismo, compartió su visión con respecto a lo que queda del año electoral y sus impactos en la economía. “Calculo y espero que este 9% sea un techo para los próximos meses que siguen".

También aprovechó para ahondar en la temática de las elecciones, las cuales influyen directamente en la confianza de los mercados, “hoy las elecciones generan un clima de incertidumbre total. No hay plan económico, el plan es durar para que no se les escape la economía y esas son las necesidades urgentes que tienen. Ahora, me parece una actitud totalmente egoísta por parte de este gobierno, que no quieran hacer los ajustes que se le piden porque obviamente cualquier ajuste que se tenga que hacer va a tener un costo político".

Y ya que hablamos de Estados Provinciales, Moreno realizó una bajada local con respecto al ajuste de Nación para con el dinero que deberían recibir las provincias. “El país tiene que hacer un ajuste muy fuerte, tiene que ver qué va a pasar con las empresas públicas que son deficitarias. Un ajuste en la política, que eso también es importante. Salta y la mayoría de las provincias, por no decirte todas, van a dejar de recibir los ATN, los famosos Aportes del Tesoro de la Nación. Van a dejar disminuir la obra pública, obviamente las obras que ya estarían planificadas espero que las continúen. Van a retacearse los presupuestos"

Además dijo que hay otro tema importantísimo que a Salta le toca concretamente: en la última disposición que sacó el Banco Central de la República Argentina con las deudas que tiene cada una de las provincias en dólares. Nosotros refinanciamos 350.650 millones de dólares que los vamos a pagar sí o sí hasta el año 2027. El Banco Central dice “señores no lo vamos a refinanciar o no vamos a pagar hasta solamente un 40%. El resto, el 60% de los compromisos que tiene cada provincia – concretamente Salta – va a tener que pagar”, no sabemos con qué tipo de dólar.

Por otro lado, dijo que las expectativas son mejores en el mediano o largo plazo. "Las expectativas macroeconómicas van a ser muy buenas, se va a concretar el gasoducto Néstor Kirchner para empezar a exportar gas a Brasil, no vamos a tener sequía, vamos a empezar a tener algunos beneficios con el litio. Así que yo calculo qué en el mediano o largo plazo, te hablo de 2 años porque este año y el año que viene van a ser años graves por los ajustes y cómo se tiene que ir haciendo, y por supuesto, a escuchar las propuestas de cada uno de los precandidatos a presidente, para ver qué es lo que quieren hacer con la economía”, enumeró detalladamente nuestro entrevistado.

Por último, el especialista fue consultado sobre cuáles son las recomendaciones para el bolsillo de los salteños. “Lo que yo aconsejo siempre es que el día que cobren compren todo lo que necesitan, porque saben que a fin de mes o dentro de 30 días vamos a tener un 9% más caro todos los productos. Ahora, si te vas a endeudar, endeudate en cuotas fijas, no se te ocurra endeudarte con cuotas o tasas variables porque realmente va a ser un problema serio. Y después, por supuesto si te sobra plata, comprar cosas tangibles”, anticipó el economista para cerrar el encuentro.