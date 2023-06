Kosiner: "Se generó una lesión en la relación con Schiaretti"

En diálogo con CNNSalta-94.7 el director de YPF y ex diputado nacional, Pablo Kosiner, se refirió al anuncio de Juan Schiaretti respecto a su paso a Juntos por el Cambio.

"No me gusta, no era lo hablado. Para hacer un acuerdo uno no tiene que pedir permiso para que te dejen entrar, los acuerdos se hacen", comenzó diciendo el referente del urtubeicismo en Salta.

En la misma línea continuó: "Nosotros veníamos haciendo un acuerdo con Urtubey, Schiaretti, Randazzo y otros sectores para la construcción de un espacio por fuera de la grieta, no para terminar siendo una subsidiaria de Juntos por el Cambio con el respeto que merece".

“SE GENERÓ UNA LESIÓN EN LA RELACIÓN CON SCHIARETTI”



“Lo que veníamos hablando era un la construcción de un espacio por afuera de la grieta. Preguntaría cuáles son las bases del acuerdo. Si antes se han dividido para qué se van a juntar?”, dijo @Pablokosiner en #LaMañanaDeCNN pic.twitter.com/SXcZfwtJ2i — CNN Salta (@RadioCNN_Salta) June 5, 2023

Lo que sucedió, "no era lo que se estaba pensando". La situación, generó perplejidad "Patricia Bullrich ha tenido actitudes muy descalificantes con Schiaretti y me sorprende".

"No vale esta cuestión de porque no me acepta el otro me voy con vos. Juntos por el Cambio tiene una conformación muy diversa. Esto ya lo vivió la Argentina, lo de juntarse para que no gane el otro. Yo me preguntaría cuales son las bases del acuerdo", finalizó.