Urtubey se distancia de Schiaretti: “No estoy de acuerdo, no soy parte de esto”

Así lo manifestó el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, al conocer la intensión de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo de unirse a las filas de Juntos por el Cambio. Aseguró que se enteró a través de los medios.

Hasta hace pocos días, Urtubey venía trabajando en la construcción de una alternativa peronista no kirchnerista junto al cordobés Juan Schiaretti y el diputado Florencio Randazzo. Pretendían armar un espacio que estuviera fuera de la grieta de los dos grandes frentes políticos de la actualidad, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

“Me parece legítimo que cada uno haga lo que parezca que es mejor en término de su aporte a la República. En lo personal, tuve una convicción toda mi vida que es conformar frentes políticos para amontonarse en contra de otros nunca ha resultado bien en la Argentina. Estoy convencido de que es mucho más sólida una alianza con principios, con un diseño de país que con evitar que otro gane”, manifestó en Radio CNN.

Urtubey insistió en que no coincide “con la lógica de juntar a todos para ir en contra de otros, la Argentina lo viene haciendo hace más de una década y nos está yendo bastante mal. Tenemos que probar con algo diferente”.

El ex mandatario sostuvo que “tomaron un camino que a mi juico no es conveniente. Yo aclaré que no tengo nada que ver con eso, no soy parte porque no creo en eso”, en éste sentido agregó que claramente se disolvió el espacio que venían proyectando.

“Me enteré el fin de semana por los medios. Voy a conversar con muchos dirigentes que son parte este proceso para ver qué vamos a hacer, esto modifica sustancialmente nuestra organización. No quiero polemizar, solo quiero decir que no estoy de acuerdo, no soy parte de esto”.