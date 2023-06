La evolución de los smartphones: de la comunicación a la conectividad total

Son muchos los jóvenes que no se imaginan el mundo sin WiFi, sin redes sociales o sin plataformas de streaming y, mucho menos, sin teléfonos inteligentes. Es que aquellos que nacieron en la década de los `90 no conciben la vida sin internet porque, afortunadamente o no, desde siempre han crecido con un mundo hiperconectado y, por este motivo, los smartphones se han convertido en su amigo inseparable e imprescindible.

Esto era impensado hasta hace algunos años porque, como es de esperarse, la aparición de los primeros teléfonos celulares dista mucho de lo que conocemos en la actualidad. Actualmente, la telefonía celular es usada por millones de personas alrededor de todo el planeta, pero, para que la misma llegue al punto en el que la conocemos, han sido necesarias varias décadas de evolución.

La idea de las comunicaciones a través de un dispositivo móvil causó furor en cada rincón del mundo y, si bien la función primordial de los celulares era la de poder comunicarse a través de mensajes de texto y llamadas, el desarrollo constante de la tecnología hizo que cada vez se fueran añadiendo más funcionalidades a aquellos artefactos hasta convertirlos en las “computadoras de bolsillo” que conocemos en la actualidad.

Un poco de historia

A lo largo del recorrido de la telefonía celular, ha sido muchas las empresas que se dedicaron a la fabricación y a la comercialización de estos productos y, si bien no todas lograron permanecer en el mercado, las que lo hicieron lograron sobrevivir gracias a sus políticas empresariales y al éxito rotundo que causaban sus productos entre los usuarios, ya sea por la innovación, los diseños y las funciones que se incorporaban a los teléfonos celulares.

Motorola, por ejemplo, es una de las marcas con más prestigio a la hora de hablar de este tipo de dispositivos. Creada en 1928 en Chicago, Estados Unidos, se trata de una empresa dedicada a la electrónica y a las telecomunicaciones que en 1960 comenzó a desarrollar la idea de la telefonía móvil pero no fue hasta casi pasada la década de 1970 que lanzó al mercado el Motorola DynaTAC, nada más y nada menos, que el primer teléfono móvil del mundo. El mismo pesaba cerca de 1kg y la batería duraba para, aproximadamente, hablar una hora.

Si bien la firma, en la actualidad, se dedica a la fabricación y venta de otros productos, la telefonía celular ha sido un antes y un después, pues sus teléfonos se han posicionado favorablemente en el mercado gracias a sus características: artefactos de buena calidad, fabricados con materiales duraderos y resistentes, diseños originales, una duración de la batería optima y buen desempeño de todas sus funciones y accesorios, sin importar si se trata de un teléfono de gama alta, media o baja.

Otra de las marcas que revolucionó el mundo con sus productos y, sobre todo, con un teléfono inteligente, fue Apple con su reconocido celular iPhone. En el año 2007 la firma presentó este producto como el primer teléfono inteligente, contando con una pantalla multi touch de poco más de 3 pulgadas y cámara de 2MP que, si bien cumplía con las características elementales de los primeros teléfonos móviles, tenia añadida la posibilidad de escuchar música y navegar en internet.

Los primeros pasos: cómo los smartphones revolucionaron la forma de comunicarnos

Como es de imaginarse, los primeros teléfonos celulares eran sumamente grandes, incómodos y de un peso considerable y, su función principal, se veía limitada al envío y recepción de mensajes y llamadas. Con el correr del tiempo, la tendencia fue que cuanto más pequeño y liviano era mejor y, con ellos, llegaron ciertos cambios en simultaneo como los mensajes de texto, las pantallas a color y los mensajes multimedia.

En la actualidad y, sobre todo para los más jóvenes, suena complicado imaginarse un mundo sin toda la tecnología que tenemos al alcance de nuestra mano, pero, en realidad, aquellos teléfonos celulares están muy lejos de poder compararse al menos con los que conocemos hoy en día. Es que a la función primordial de llamadas y mensajes se le fueron sumando, con el paso del tiempo, ciertas funciones accesorias como pocos juegos (y básicos), la posibilidad de elegir fondos de pantalla, usar algún widget como un reloj y utilizar la calculadora.

Hoy en día, un smartphone sirve para muchas cosas que en un primer momento eran inimaginables: para mirar series o películas, leer libros electrónicos, escuchar música o podcasts, vincularlo con otros dispositivos como relojes o televisores inteligentes, descargar infinidad de aplicaciones, jugar en red, navegar por internet y hasta trabajar gracias a la posibilidad de realizar hojas de calculo o de enviar y recibir mails, entre tantas otras funciones que se adecuan a las necesidades y preferencias de cada usuario.

Pero, sin duda alguna, el teléfono que marcó un antes y un después en la era de los teléfonos celulares fue el iPhone. A partir de este momento fueron muchas las marcas que, obnubiladas por semejante éxito e innovación tecnológica, comenzaron a trabajar arduamente para diseñar un producto que pueda asemejarse a este teléfono y así poder competir en el mercado.

El iPhone es, hasta el día de hoy, un smartphone con una reputación inmejorable debido a las características y funcionalidades que posee y que continúa causando furor entre todos aquellos amantes de la tecnología cada vez que una nueva versión o modelo ve la luz. Es que se trata de un teléfono que, si bien su precio es elevado respecto a modelos de otras marcas, su potencial y fiabilidad están asegurados.

El iPhone se caracteriza, cualquiera sea el modelo que se elija, por ser un teléfono especialmente diseñado para tener un buen desempeño al momento de utilizar varias aplicaciones simultáneamente, ya sea para nevar en internet o para trabajar. Además, se encuentran fabricados con materiales de alta calidad y una duración de la batería realmente envidiable.

De la mensajería a la conectividad: el avance de los smartphones en el mundo digital

Al hablar de conectividad se hace referencia a la capacidad que tiene, en este caso, un teléfono celular de conectarse o comunicarse a otro. En este caso, la misma puede darse mediante cables o de forma inalámbrica, que es la más popular en la actualidad.

Dentro de este tipo de conectividad se encuentran las redes del área personal, el Bluetooth, el WiFi y las redes de la telefonía móvil. Estas dos ultimas son de las más utilizadas debido a que su nivel de alcance es mayor a las demás y además son más cómodas para quien las utiliza.

Pero, como todo en la historia de la telefonía celular, la conectividad también ha evolucionado a lo largo de todos estos años:

1) La primera generación, 1G: cuando aparecieron los primeros teléfonos celulares realmente fue furor. A partir de este momento, las terminales eran más pequeñas para que los usuarios pudieran trasladar sus artefactos de comunicación;

2) 2G: buscando la mejora constante para el servicio de comunicaciones, surgió la segunda generación y tuvo lugar en la década de los `90, en donde se hizo efectiva la incorporación de distintas tecnologías para logar la mejora de las comunicaciones de este tipo. La calidad era superior a la de la primera generación.

Luego se incorporó la llamada “generación de transición” que fue la 2.5G con la que llegaron los mensajes multimedia que incluían sonido, imagen, texto y video;

3) 3G: no solamente de aumentó la capacidad para transmitir y recibir datos, sino que se buscaba aumentar la seguridad de las comunicaciones y, junto con esto, apareció la posibilidad de conectarse a internet con todo lo que ello significa;

4) 4G: este estándar de comunicaciones generó una revolución sin precedentes en la telefonía celular debido a que se pueden realizar cosas que antes eran imposibles de pensar y realizar. Los usuarios viven una experiencia única que antes solo podían tener si se encontraban en una computadora. Se puede disfrutar de escuchar música, mirar series o películas, utilizar plataformas de mensajería instantánea, jugar los últimos juegos y mucho más sin inconvenientes debido a la gran velocidad que se puede obtener;

Sin lugar a dudas, los smartphones revolucionaron y cambiaron para siempre la manera tradicional en la que se daban las comunicaciones y, como si fuera poco, se han convertido en grandes aliados y herramientas al momento de realizar ciertas actividades que tienen que ver con lo laboral, con el ocio o con el entretenimiento.