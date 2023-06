Tiene 79, quedó a cargo de sus 3 nietos y necesita ayuda

En Tartagal, en una construcción muy precaria con paredes de plástico vive Octaviana Monte, tiene 79 años y quedó a cargo de sus nietos de 5 años, 10 años y la mayor de 15 luego de que su hija fallezca.

“Mi hija Clara falleció hace dos meses, tenía tumores en la cabeza y no la quisieron internar porque decían que era un “simple dolor de cabeza”, que terminó siendo un tumor”, contó.

Dijo que después de meses con ese dolor la derivaron a Salta Capital, pero ya era tarde. “Ella seguía trabajando para darles de comer a sus hijos y el cuadro fue empeorando”, relató.

Ahora necesita la ayuda de todos. Vive hace 50 años en ese lugar y tiene muchas necesidades. “No me ayuda nadie, solamente un señor viene por ahí y me trae carnecita o lo que le alcanza. No tengo baño, no tengo nada. Cobro una ayuda, pero no me alcanza, los chicos van a la escuela, mi nieta más grande está enferma”, dijo.

Contó que su nieta estaba dolorida y fue a hacerse análisis de urgencia y no la pudo acompañar porque le cuesta muchísimo caminar por los dolores en sus piernas.

Por último, dijo que recibió ayuda de Acción Social, le dieron un bolsón con mercadería, pero la leche y otros alimentos estaban vencidos. Empezaron a llegar los días fríos y necesita abrigo y comida. Para ayudarla podés comunicarte al (3873)261304.