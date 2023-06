"No produce ningún quiebre interno", dijo Cornejo por la llegada de Espert a JXC

En medio de la tensión interna que hay dentro del frente y las discusiones como parte del armado electoral rumbo a las PASO, José Luis Espert fue incorporado a las filas de Juntos por el Cambio, recibiendo la bienvenida por parte del precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta.

Rescatando su “profunda vocación de cambio”, manifestó que “el cambio otal y definitivo que los argentinos necesitamos para dejar atrás al Kirchnerismo enfrenta a Juntos por el Cambio a dos desafíos: estar más unidos que nunca y que al mismo tiempo nos ampliemos sumando nuevas ideas y gente de bien".

Al respecto de esta incorporación, InformateSalta le consultó a la diputada nacional de JXC Virginia Cornejo, respecto a su mirada sobre la llegada de Espert, rescatando que éste viene trabajando a la par dentro del Congreso, como así que su arribo “no produce” ninguna tensión sobre un posible quiebre.

“Creo que la incorporación de Espert es algo que ya se venía hablando, acordando puntos programáticos” para su llegada”, reflexionó primeramente agregando que Espert “trabaja dentro de la Cámara de Diputados en el mismo sentido que lo hacemos desde JXC”.

“Es una persona que se puede incluir y sumar al espacio, políticamente tenemos muchos acercamientos”

Dicho esto la legisladora nacional rescató que su par en el Congreso es una incorporación “que no nos produce ningún quiebre interno, no así incorporaciones de quienes lideran espacios que no coinciden de ninguna manera con la forma en que llegaremos adelante la gestión presidencial que ganará Patricia Bullrich”, dijo en referencia a la tensión interna del espacio por la eventual llegada de Juan Schiaretti.