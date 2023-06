Inés Liendo: "Si se plantea la situación de interna, participaría"

En el ciclo Sin Vueltas producido por InformateSalta, la referente del PRO, Inés Liendo comentó sobre el panorama electoral de cara a las elecciones PASO. En este sentido, no descarto su participación en una interna.

El escenario nacional es complejo y sin dudas Juntos por el Cambio, espacio al que pertenece Liendo, no está exento de esto.

En los últimos días, el liberal José Luis Espert se acercó al espacio: "Estamos en un escenario de ampliación de Juntos por el Cambio a nivel nacional, la figura de Espert fue noticia por su incorporación y creo que plantea esto que es un poco un reclamo de la sociedad que piensa esto de unir personas que piensan de manera similar, que comparten los mismos valores, que tienen el mismo proyecto de país para un desafío muy grande que se viene en la Argentina para el 2023 y los 4 años que siguen".

"A la par de Espert estaba Schiaretti, creo que, en la mesa nacional del Pro, no de Juntos por el Cambio, sino del PRO se estaba analizando esa incorporación y hasta ahora no hay novedades. No pareciera haber novedades, el tema es analizar, cuando uno trata de integrar a gente de otros partidos políticos al Frente Juntos por el Cambio que recordemos es un frente electoral integrado por partidos, está el PRO, está la Unión Cívica Radical".

"Uno tiene que apuntar a que eso no sea una mescolanza, un experimento que la gente no vota"

Consultada sobre la aparente división entre Larretistas y Bullrichistas comentó: "Estamos en una situación de interna en un partido dónde tenemos muchos dirigentes importantes y hay dos que son los más importantes que están disputando una candidatura presidencial".

Es que, "en esa lógica de interna es donde empiezan las tensiones, estamos a muy poco del cierre de los frentes, armar las listas y ahí esas tensiones se hacen más fuertes porque claramente el público en general está mirando a Juntos por el Cambio. El Frente de Todos hoy está desaparecido y cada vez que abre la boca o hace alguna acción es un papelón y tiene que dar marcha atrás".

Esto, es un síntoma de crecimiento, "de una ampliación, lo que tenemos que ver es justamente que esta discusión y debate interno no se traduzca tanto en redes sociales y televisión y no se traduzca en un quiebre" consideró la referente provincial de Juntos por el Cambio.

Sobre su futuro en la política anticipó: "Me gustaría ser candidata de un espacio que coincida con lo que estamos hablando, recién hablaba de la integración del Frente Popular, yo creo que eso desdibuja un poco todo. Nos ha pasado en la elección provincial, esa mezcolanza que se hizo, no tuvo un buen resultado. En capital Juntos por el Cambio no tuvo una buena elección, creo que eso hay que escucharlo".

Por último, dijo que no tendría problemas de participar de una interna. "Si se plantea la situación de interna participaría, sobre todo porque a nivel nacional tenes la Ley de PASO, todos los que quieren ser candidatos participan libremente".