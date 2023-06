Se levantó el paro de colectivos: algunos ya circulan, y a las 11 el servicio será normal

Luego de varias horas de la interrupción del servicio, se confirmó que los colectivos volverán a funcionar normalmente pasado el mediodía en la provincia.

Según pudo saber InformateSalta, el Ministerio de Trabajo decidió extender el período de conciliación obligatoria en el conflicto que, por reclamos salariales, mantienen la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias de la actividad.

Miguel Barrera, titular de UTA, explicó que habló hace instantes con SAETA y con la gente del gobierno "y decidí levantar el paro en la provincia de Salta, sabiendo que tenemos un acuerdo salarial firmado".

"No tomamos la medida de levantarlo antes porque queríamos saber como se iba a manejar la situación en todo el país, porque Dios atiende en todas las provincias, pero vive en Buenos Aires", indicó.

Por Radio Salta, dijo que su preocupación era que se resuelva en Buenos Aires y no acá, "y digo ¿por qué no acá en Salta? Si siempre cumplieron a los empresarios, pero no puedo tener a la provincia de rehén por los caprichos de nación o de empresarios de otras provincias".

"Seguramente la Nación va a exigir más subsidio a las provincias, yo no tengo un número real de cuánto es lo que se necesita ahora. Después de la reunión que tendremos en SAETA, lo sabremos. Tipo 11 de la mañana, se alcanzará la normalidad".