Las fotos que delatan quién es el nuevo novio de la China Suárez

La China Suárez se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas semanas cuando confirmó su separación de RusherKing. Todo se dio cuando la reconocida actriz utilizó su cuenta de Instagram para darle la noticia a sus seguidores.

Y es que, la China se mostró bastante afectada por su ruptura con el cantante. Mientras que el ex de María Becerra sólo compartió un comunicado en el que dejó en claro que yo no estaba en pareja con la ex de Benjamín Vicuña.

Ahora bien, la China Suárez comenzó a ser vinculada rápidamente con otros famosos. De hecho, las malas lenguas dicen que RusherKing la dejó los rumores de infidelidad con nada más ni nada menos que trueno, el ex de Nicki Nicole.

Sin embargo, fue ella misma quien decidió negarlo mediante un vivo que realizó en su cuenta de Instagram. Los días pasaron la famosa comenzó a ser vinculada con Lauty Gram, un reconocido cantante y TikToker del momento.

EL NUEVO NOVIO DE LA CHINA

Cómo si fuera poco, también fue vinculada con Marcos Ginocchio, el campeón de Gran Hermano. Hasta dijeron que el joven de salta sepelio con Rusher King al ver que estuvo toda la noche con la China Suárez en una de las fiestas Bresh.

Hace algunas horas la China Suárez confirmó su romance indirectamente con Lauti ya que compartió varias fotos en Uruguay y una seguidora a la mando al frente al mostrar que los famosos encontraban en el mismo lugar.