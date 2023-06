Rescataron a chanchas de zona Norte y necesitan ayuda de todos

Hace ya algunos días nos hacíamos eco de la historia de dos chanchas que hace tiempo deambulaban por barrio Castañares, ubicado en zona norte de la Ciudad de Salta. Allí, una de ellas parió y sus crías también quedaron a la intemperie.

Hasta que, por fin, una vecina de la zona pidió ayuda y se comunicó con un grupo de proteccionistas que, con la ayuda de la veterinaria Milagro Esquiú, los rescataron.

La médica, explicó que según lo que le comentario los vecinos, hace ya dos años estaban en la zona y se alimentaban de basura. “Estas dos chanchas estaban en un ambiente común cercanos a unos departamentos y allí una de ella tuvo sus crías”, contó.

“Los vecinos me comunicaron que la noche del sábado dos crías habían fallecidos aplastados por la madre. Una señora había tenido la gentileza de llevarse dos para ayudarlos, darles de comer y abrigarlos del frío. A los otros dos se los llevó otra persona que no sabemos quien es ni sabemos dónde están”, añadió.

Por Multivisión Federal, dijo que un grupo de proteccionistas de “Un techo para mi callejerito”, están juntando dinero para hacer instalaciones para estos animales. Deben comprar focos de calor, materiales también como para armarles algún recinto, alimentos, entre otras cosas.

“Una de las chanchas tiene mucha afinidad por el maíz, entonces piden donación de esto. Y yo con las crías tengo gastos en leche, pero un grupo de gente me ha colaborado y no necesitaría más yo, pero sí las proteccionistas”, explicó y sostuvo que son muy vulnerables, estos animalitos no tienen pelo, por eso sufren más el frío aún por eso que muy importante su cuidado.