Concejales pidieron una batería de informes a la Municipalidad y amenazan con sanciones

Durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante los ediles pidieron una batería de informes al Ejecutivo Municipal y amenazan con solicitar las sanciones y multas correspondientes para los funcionarios que no cumplan con los pedidos.

Particularmente son cinco los pedidos de informes, el primero referido a la obra del corredor Yrigoyen; el segundo sobre gestiones para el efectivo cumplimiento de la ordenanza 13577, plan de manejo del Río Arenales. También sobre movimientos financieros de las cuentas recaudadoras; personal de planta permanente y transitoria que cumple funciones en el municipio y finalmente sobre las empresas del servicio de limpieza, mantenimiento y seguridad contratadas.

Luego se trató específicamente en el punto 9 del orden del día donde se aprobó la solicitud al Tribunal de Cuentas para aplicar sanciones a funcionarios por el pedido de informes de obras en el corredor de avenida Hipólito Yrigoyen, que no fueron contestados.

Sobre esto, la edil Paula Benavides dijo: “Hemos decidido remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas para que impongan las sanciones a los funcionarios que no contestan los pedidos de informes, es realmente una vergüenza que tengamos que llegar a estas instancias atendiendo a que el Ejecutivo Municipal no conteste información que requerimos desde este cuerpo no solamente en nuestra función de legislar y controlar”.