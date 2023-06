Podría haber otro paro de colectivos la próxima semana, ¿Salta se adherirá?

Mientras los salteños todavía tienen presentes los embates de un martes atípico que se vivió a raíz de la medida de fuerza que afectó la prestación del servicio del transporte urbano de pasajeros, desde los medios nacionales están anticipando que la próxima semana podría realizarse un nuevo paro de colectivos.

Según la información compartida por Radio Mitre, esta decisión se habría resuelto al no avanzar en las negociaciones salariales que están encauzando desde hace semanas y que, al no progresar, es que tomaron la resolución de no prestar servicios el pasado 13 de junio, afectando a Salta durante la mitad de ese día.

Ahora y en base a los trascendidos por los medios nacionales, durante este miércoles la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportistas de Carga Automotor se reunieron en el Ministerio de Trabajo para intentar destrabar una salida al conflicto salarial, pero pese a las horas que compartieron no pudieron llegar a un acuerdo.

En vista a esta falta de resoluciones, desde la UTA habrían resuelto un paro de 48 horas si es que este panorama se mantiene. La suspensión del servicio comenzaría a las 00:00 horas del próximo 22 de junio, extendiéndose hasta el viernes 23.

¿Qué ocurrirá a nivel local? Si bien por ahora la información que circula es a nivel nacional, faltará la confirmación por parte de la UTA Salta si es que habrá o no una adhesión a esta medida. Vale mencionar que la revalidación de la posible medida de fuerza dependerá de la reunión prevista entre las entidades el miércoles de la semana entrante. “Si o surge nada positivo, se hará el paro”, supieron manifestar desde la seccional Corrientes de la UTA, por ejemplo.

Cabe recordar que esta semana el paro que tuvo lugar en Salta se levantó a la mitad del martes, luego que el Ministerio de Trabajo decidió extender el período de conciliación obligatoria. Al respecto el titular de la UTA Salta, Miguel Barrera, agregó que la suspensión del paro se decidió “sabiendo que tenemos un acuerdo salarial firmado” entre SAETA y el Gobierno provincial.