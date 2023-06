Güemes: Gauchos piden a sectores en conflicto que respeten y no empañen los actos

Será esta noche cuando el pueblo de Salta, en los diferentes puntos de la provincia, participe de la vigilia para esperar al 17 de junio, en un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, siendo la principal actividad la Guardia bajo las Estrellas a los pies del cerro San Bernardo.

En la previa a esta actividad, los gauchos que participarán de la vigilia piden que se mantenga el respeto y la cordura por parte de la sociedad, para que los homenajes no se vean empañados por manifestaciones que se habrían programada para esta noche, y recordando los desmanes que sectores en conflicto ocasionaron el 7 de junio pasado en plaza Belgrano.

Este pedido lo realizó el presidente de la Agrupación Tradicionalista, Julio De los Ríos, quien en diálogo con FM Profesional señaló que por estas horas están “con todos los preparativos para tener un homenaje a nuestro general en paz y cordialidad, esperamos que sea así, una noche tranquila”.

Consultado si habían estado en contacto con la Policía de Salta a fin de coordinar los operativos de seguridad ante eventuales protestas y manifestaciones que pudieran tener esta noche, como se rumoreó que se estaban organizando, De los Ríos dijo que estuvieron con los requerimientos para que la noche se viva con calma y la solemnidad que merece.

“Le quiero pedir a la ciudadanía, con todas mis ganas, que por favor no empañen nuestro homenaje, que no empañen esto, sería muy lamentable que tengamos otra vez acontecimientos raros en Salta”, se animó a expresar apelando al tradicionalismo local, al respeto y hasta al cariño del pueblo por el prócer.

“Rindamos un homenaje en paz y tranquilidad, no queremos que se empañe ningún tipo de acto, esta noche únicamente cantamos los himnos y no tiene sentido que vaya gente a hacer alguna manifestación o provocar malestar, no queremos que se empañe el homenaje a nuestro general”, repitió su petición para concluir.

“Que haya cordura y todo se transite en paz”