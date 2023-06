Nanni: “Hicimos un frente donde vamos a luchar para que el Kirchnerismo se vaya”

El año electoral no ha terminado, ahora los salteños concurrirán a las urnas para elegir a sus candidatos competitivos a legisladores nacionales y para presidente. En ese contexto Miguel Nanni diputado nacional y referente de Juntos por el Cambio visitó los estudios de Sin Vueltas y habló sobre el escenario electoral.

Tal como lo indica el calendario, ya cerraron las alianzas y en ese contexto explicó que en Juntos por el Cambio “no hubo discusión sino el sentido común de constituir Juntos por el Cambio y estoy muy contento de que hayamos ratificado Juntos por el Cambio nuevamente en Salta, estuvimos trabajando ininterrumpidamente desde hace ya mucho tiempo”.

Sobre cómo está integrado explicó que “los hemos constituido los dos partidos fundadores de Salta que es la UCR y el PRO, somos los fundadores, después han entrado ocho partidos adherentes, entre esos el de Bettina Romero, que alguna vez ya estuvo en Cambiemos, de hecho yo fui a unas PASO con ella. También el partido de Villada que en la provincial pertenecía a una fracción del gobernador, y decidió integrar este frente para apoyar a Cambiemos”.

Hay que competir y acá estamos bien parados

Recordó que el 14 de mayo ya pasó y hoy se preparan para vivir un capítulo diferente. “Yo sigo en el mismo metro cuadrado, sigo siendo opositor al gobierno y lo voy a seguir siendo. En el esquema nacional lo que hicimos es un frente donde vamos a luchar todos para que el Kirchnerismo se vaya, el que quiera venir es bienvenido”.

Consultado sobre si será candidato sólo respondió: “Yo la verdad quiero seguir trabajando para que Salta cambie y para que el país cambie. A mí lo más lindo que me pasó después del 14 de mayo es seguir y seguir, no bajar los brazos, y acá estamos. Yo digo que ese domingo 14 de mayo la gente me podría haber jubilado o darle luz ver a los sueños y en mi caso me dio luz verde”.

Las PASO

Sobre las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias consideró que será un desafío el cual “me encanta, esta va a ser una PASO muy competitiva y va a haber más de una lista a nivel nacional y provincial”.

“El país tiene que cambiar, las cosas están muy mal, el dólar ya está a 500, la inflación hace estragos, el gobierno se pelea todo el tiempo y como toda una ironía le ponen a su frente Unidos por la Patria, cuando en cuatro años se la pasaron peleando entre ellos. Hay que acomodar la Argentina”.

Escenario Nacional

Finalmente sobre el escenario nacional consideró que “hay que ampliar con mucha coherencia, todo lo que sea republicano y honesto tenía que estar adentro y además creo que hoy no alcanzaba con lo que teníamos, esta vez no hay que guardar una facción de un partido político para que nuestras banderas políticas estén tranquilas, sino que habría que dar un paso más de integrar a los otros, hacer una coalición potente con un programa de gobierno serio”.