Elecciones: Chaco va a las urnas en las PASO

El calendario de las elecciones 2023 sigue en Argentina y este domingo le toca a la provincia de Chaco ir a las urnas en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en medio de la polémica del caso de Cecilia Strzyzowski.

En la jornada de hoy, los chaqueños elegirán quienes serán los candidatos que participarán en las elecciones generales para las gobernación. Además se renovarán bancas de diputados provinciales, concejales y elección de intendentes.

En el padrón electoral, casi un millón de chaqueños están habilitados para emitir su sufragio y determinar los candidatos para el próximo 17 de septiembre.

Estas elecciones en Chaco, tiene un condimento especial que es el caso de Ceclilia Strzyzowski que conmovió a tood el pueblo chaqueños. A raíz de esto, el gobernador Jorge Capitanich dijo que no va a opinar del tema: "Estamos en veda electoral, no tengo la más mínima intención de opinar sobre nada que no sean las elecciones" sentenció.