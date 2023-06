Operario de SAMEC murió aplastado por una ambulancia

Un lamentable hecho enluta a Salta y puntualmente a los trabajadores de la salud, en especial a lo que es servicio de ambulancias SAMEC tras el fallecimiento del enfermero y operario, Franco Valencia de 42 años, quien además era padre de 4 hijos.

Según pudo conocerse el martes por la tarde, alrededor de las 18:15 cuando Franco retornaba a la Sub-Base en Vaqueros, estacionó la ambulancia para atender cualquier emergencia.

Ana Castillo, Supervisora de SAMEC manifestó lo que sucedió después. "Estaba volviendo de hacer una atención, dejar un paciente en el hospital San Bernardo, cuando llega a la sub-base, deja la ambulancia, ingresa de cola para esta predispuesto a salir en cualquier momento y en lo que deja la ambulancia, él pasa por detrás y la ambulancia se desliza, lo golpea en la zona de la cadera, y el vehículo choca en la pared, hay una pendiente".

A toda esta escena la ve su compañera, enfermera, ante lo cual inmediatamente llama a un Código Rojo. "Va otra ambulancia, lo asiste, lo trasladamos. Se hace la denuncia de ART y se lo deriva al IMAC, donde es atendido y aproximadamente a las 21 horas fallece".

Ana conmovida contó que Franco dejó 4 hijos entre los cuales está una nena de 2 meses. "La nena estaba con la mamá cuando se presentó en la clínica, vi a su hijito mayor de 14 años. La verdad estamos muy sentidos, entristecido y acompañamos a la familia en este momento tan durísimo".

La supervisora recordó que en 18 años que lleva en el SAMEC nunca les pasó algo así "Todos los días vamos a atender este tipo de accidentes y que le pase a uno de los nuestros realmente no tengo palabras" concluyó por Multivisión.

Estado y controles sobre los móviles de SAMEC

Ana Castillo confirmó que el móvil que causó la tragedia fue sacado de servicio "se hizo la denuncia correspondiente para que se hagan los peritajes. Todo es materia de investigación en estos momentos, ¿qué es lo que pasó? ¿por qué se desplazó la ambulancia? ya lo dictaminará la Justicia".

La supervisora a su vez consultada por una posibilidad de que el estado de los móviles no sea el óptimo dijo "El estado de los vehículos en funcionamiento, están en buen estado, no te puedo decir que el freno de mano haya funcionado o si ha sido colocado y funcionado en ese momento con el accidente de ayer, no había informe de que no andaba el freno de mano o tenía algún problema".

Aclaró que de igual manera a diario los móviles reciben algún tipo de reparación pero insistió que "los que están en movimiento están en condiciones" Remarcó "No tenemos reporte de que ese móvil haya tenido algún desperfecto mecánico ante del accidente, queremos que la Justicia determine. Si estaba puesto el freno de mano, si estaba en cambio o no, porque si bien la pendiente en la sub-base de Vaqueros es leve al principio después es más pronunciada".