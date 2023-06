Emprendo Norte 2023: “Nuestro aporte es mejorar la cadena de valor en la construcción”

El ciclo de capacitaciones que brinda la empresa Proyecto Norte concluyó su segunda edición ayer. Entregaron a 15 emprendedores sus diplomas. Cuatro de ellos fueron reconocidos por su trabajo, luego de una exposición ante un jurado de expertos y podrán reinvertir en su negocio. Conocé algunas de estas historias de vida y trabajo marcadas por los desafíos y la coyuntura del país.

“No somos nada sin la gente”, dijo el arquitecto Iván Beccar Varela en un video que cierra el ciclo de capacitaciones “Emprendo Norte” de este año. “Estamos apoyando a las personas que generan trabajo y empleo”, agregó resumiendo el aporte que brinda a la comunidad la desarrolladora inmobiliaria Proyecto Norte con este ciclo de capacitaciones que brinda a los proveedores de sus proyectos. De esta manera, profesionales de la construcción, arquitectura, iluminación, alarmas y seguridad, herrería, carpintería se capacitaron durante 10 encuentros en planificación de negocios: “A partir de ahora son empresarios y dueños de su futuro y de su emprendimiento”, agregó Jonás Beccar Varela, director de Proyecto Norte.

“Hace un tiempo nos preguntamos dónde lográbamos tener un mayor impacto. Con 17 años como empresa entendimos, con Proyecto Norte, que ese impacto se generaba en la comunidad. Realizando un relevamiento de clientes, proveedores y amigos entendimos que en nuestra cadena de valor estaba la clave: son todos ustedes los que hacen posible nuestros proyectos”, dijo Jonás Beccar Varela sobre el trabajo de una empresa familiar que lleva adelante innumerables desarrollos en Salta. Así surgió la idea de esta academia que busca profesionalizar la tarea de los diferentes proveedores de la construcción: “Creemos que podemos inspirar a que toda la cadena de valor mejore. Si así es, crecerá la industria de la construcción en general y los servicios que brindamos. Nuestro aporte es activar y mejorar la cadena de valor en el rubro de la construcción”, dijo y aseguró que esta segunda experiencia consolida este proyecto de responsabilidad social empresarial que se repetirá el primer semestre de cada año.

Esta segunda edición de Emprendo Norte 2023, cerró ayer con la entrega de diplomas a quince emprendedores. Cuatro de ellos fueron reconocidos luego de pasar por una prueba: un “pitch” en donde debían contar la historia de su empresa, su próxima meta y lo que necesitaban para conseguirla. Quienes ganaron una mención obtuvieron como premio un apoyo económico para reinvertir en su negocio, generando impacto basados en tres ejes: crecimiento económico, igualdad social y sostenibilidad ambiental.

“Emprendo Norte fue una oportunidad de crecimiento, un desafío”, dijo en un video institucional uno de los participantes de la capacitación: “A mis 50 años me abrió la mente y levanté la vista para mirar más arriba. Te dan las herramientas para lograrlo. Uno aprende de los emprendedores y de sus propias experiencias”, resumió otro participante.

“El año pasado fue una prueba piloto a donde participaron menos emprendedores. Teníamos un objetivo claro que era construir una comunidad de emprendedores de la cadena de valor de Proyecto Norte. Nuestro objetivo final era consolidar el modelo de negocio de cada uno de ellos, individualmente, pero no sabíamos si la idea iba a prender”, dijo Pierre-Yves Herrouet, quien realizó las capacitaciones con su consultora Damasco. “Este año la experiencia se fue consolidando y fortaleciendo. Hubo muchos más emprendedores que se formaron, son 15 en total, y la mayoría quería realizar la capacitación, es decir, pidieron participar”.

Lo que cambió para la experiencia de este año, explicó, fue que en la primera edición la dinámica estuvo pensada, básicamente, para emprendedores. “Ahora, la capacitación se focalizó en buscar más herramientas para el rubro construcción y para que ellos mismos puedan indagar sobre el impacto que generan en su comunidad y en el ambiente, con cada uno de los proyectos”, dijo y explicó: “Algunos comenzaron sin una identidad, un logo. Por eso fueron 10 etapas muy intensas en donde arrancaron pensando cuál es su propósito emprendedor, se replantearon hacia dónde pueden ir y luego, adquirieron herramientas de administración, finanzas, impacto social y ambiental. Muchos no lo tienen presente pero tienen un impacto y pueden generar cosas muy positivas con ese impacto”, dijo sobre las capacitaciones que, resaltó, fueron muy novedosas para muchos de ellos que nunca habían tenido la posibilidad de capacitarse formalmente. Entre los módulos aprendieron sobre temas comerciales, marketing y cómo profesionalizarse a través de un ciclo de calidad: venta, realización y posventa.

“Lo que más necesitaba ya me lo dio Emprendo Norte”, dijo Gustavo Buchanan de BCL aberturas y vidrios. “Conocí herramientas que son muy útiles hoy para mi trabajo. Ahora solo necesito que me compren para crecer”, dijo el emprendedor que renunció a un trabajo estable para iniciar su emprendimiento en pisos, revestimientos, aberturas y vidrios. “La gente como yo se levanta todos los días para ir a trabajar, vuelve a su casa y al día siguiente hace lo mismo. Nunca me detuve a pensar hacia dónde iba o a dónde quería llegar y este curso me abrió la mente. Gracias a Proyecto Norte por esta oportunidad”, dijo Sebastián López, un joven que aprendió el oficio de herrería de su padre y hoy tiene la visión de llevarlo a su próximo nivel.

Algunas historias de Emprendo Norte 2023

Los emprendimientos ESTUDIO 315, TECNOSAT, AZUL REFRIGERACIONES y MECANO HOUSE obtuvieron una mención por su presentación de cinco minutos ante un jurado: “El jurado pone un puntaje a cómo planean adaptarse al mercado o al nicho de la construcción al cual apuntan, no a la persona ni al emprendimiento”, aclararon desde la organización: “no hay ganadores porque todos crecieron mucho ya, finalizando la capacitación”.

AZUL REFRIGERACIÓN. “A medida que crecíamos como familia, crecimos como empresa”, dijo María Eugenia Orellana. “Comenzamos brindando servicio de colocación y mantenimiento de aires acondicionados y, desde hace 7 años, ofrecemos un sistema general al que denominamos “llave en mano”: te vendemos el equipo que requiere el espacio pensando en el diseño, la instalación y servicio de posventa. Hoy representamos a 19 marcas de manera oficial”, explicó. Para lograr un crecimiento sostenido en la empresa, dijeron, desean fabricar en Salta un insumo particular por lo que buscan incorporar una máquina cortadora de chapa a su empresa. “Con esto cumpliremos con nuestra lema de 3 + 3 que significa: generar confort al cliente, con eficiencia energética y buscando el cuidado del ambiente. Para esto les ofrecemos: rapidez, eficiencia y buen precio”, reumió Fernando Benítez.

MECANO HOUSE. La presentación de la comunicadora y empresaria Milagro López Sanabria estuvo cargada de emotividad: “¿Qué pasaría si una mañana, cuando te levantás para ir a trabajar sentís un elefante en el pecho?” La anécdota finalizaba con ella, dueña y directora de su emprendimiento, internada durante quince días. “Ahí me di cuenta de que la propuesta de valor de Mecano House es que todo continuó funcionando porque tenemos nuestros proyectos estandarizados y planificados entre todo el equipo. Todo se articula”, explicó y agregó: “tenemos en nuestro equipo un 30% de mujeres que trabajan en Steel Framing. Acá las mujeres no hacen solo trabajo administrativo, sino también de obra. Hicimos un cambio disruptivo y tenemos un 30% de mujeres y un 70% de varones. Queremos ser la primera empresa constructora en dar vuelta ese número: contratando mayoría femenina y del colectivo LGTB. Queremos crecer y pasar de ser una empresa BtoC (una empresa que provee servicio a clientes) a una BtoB (una empresa que brinda servicios a otras empresas)”, dijo y concluyó: “Queremos más reinas de acero”.

ESTUDIO 315. “La energía para nosotras es todo. En una construcción arquitectónica impacta nocivamente en el ambiente y por eso nos sentimos responsables de mitigar ese impacto y mejorarlo. Esa es la base de nuestro proyecto: crear una alianza estratégica con proveedores de sistemas de tecnologías renovables para mitigar el impacto ambiental y económico en el usuario directo. Para esto, son necesarias tres instancias que llevaremos adelante: alianzas estratégicas, mejorar la comunicación y crear un showroom en escala real para comunicar de qué se trata nuestro proyecto”, sintetizaron en su exposición las hermanas Rosario y María Pía Lo Giudice.

TECNOSAT SERVICIOS. “Cuando recién arranque con este emprendimiento andaba en bicicleta y con una mochila al hombro”, recordó Cristian Zurita en su presentación. “Mi historia proviene de años de trabajar bajo relación de dependencia en empresa mineras, petroleras. Siempre lo hice en electricidad y electrónica. De a poco muchas personas y clientes me llevaron a tomar la decisión de seguir mi propio emprendimiento. Hoy somos un equipo de seis personas, con estructura y espacio físico para atender a nuestros clientes. Todos nos capacitamos con sistemas renovados en la producción de electrónica, instalaciones eléctricas y proveemos el servicio de alarmas, cámaras y sistemas de robotización. Con esto último podemos disminuir el consumo eléctrico o mejorar su uso”, dijo y aseguró que su meta tiene que ver con ampliar su equipo de empleados, capacitarlos en los nuevos sistemas y agregar un vehículo para mejorar sus respuestas técnicas”.

Emprendedores:

MECANO HOUSE de Milagro López Sanabria; CARPINTERIA MARTINEZ, de Martínez, Eduardo; DC HOJALATERIA de Daniel Aguierrez; TECNOSAT SERVICIOS, de Cristian; MORALES Y ALANCAY CONSTRUCCIONES, de Carlos Morales y Teodoro “Conrado” Alancay RB CONSTRUCCIONES, de Rubén AMOBLAMIENTOS LUMBRERAS, de Anahí Vilte; PARQUES Y JARDINES, de Julio Alarcón AZUL REFRIGERACIÓN, de Fernando Benitez y María Eugenia Orellana; ESTUDIO 315 de Rosario y María Pía Lo Giudice; VARGAS CONSTRUCCIONES de Daniel Raúl Vargas; CR SOLUCIONES, de Carlos López BCL. PISOS, ABERTURAS Y VIDRIOS, de Gustavo Buchanan; APARICIO CONSTRUCCIONES, de Juan Aparicio y Nancy Carabajal HYS LOPEZ HERRERIA de Cristian Sebastián López.

Mentores: Ana Clara Salguedolche Galich; Ariel Albertal; Sara González Bergez; Nicolás Reston; María Souberan; Martin Miguez; Carolina Cavanah; Agustín Isasmendi; Eduardo Aguilar; Rubén López; Alejandra Mosquera; Carolina Nallar; Facundo Ruiz de los Llanos; José Ruiz Rodríguez; Mariano Barrionuevo; Rodrigo Olmos.

Jurados: José Zambrano co-fundador de Troka comunicadores y miembro de Endeavor NOA; Ezequiel Aguirre es contador y emprendedor; Mariano Ramón, titular de un estudio contable y asesor de empresas; Viviana Santinon de UCASAL, está a cargo del área de emprendedurismo e innovación y Mercedes Cornejo del área de capacitación y desarrollo de emprendedores de la Municipalidad de San Lorenzo.

Las capacitaciones de Emprendo Norte estuvieron a cargo de la consultora Damasco de Tarcisio Mulek, Pierre Pierre-Yves Herrouet y Santiago Lynch. Participaron de las capacitaciones varios miembros del el equipo de profesionales de Proyecto Norte.