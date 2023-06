Peluquero sufrió un robo millonario y pide ayuda para volver a empezar

El lamentable hecho que hoy le toca vivir a un peluquero reconocido de nuestra Ciudad ocurrió el día domingo en la madrugada y le provocó un gran daño económico a su negocio.

Roberto tiene su peluquería en calle Bicentenario al 889, local que fue asaltado el último domingo. "Me levanto con la noticia de un vecino que me dice que me acerque al negocio porque habían forzado la puerta de mi negocio. Me acerco y había sufrido un robo, me habían robado el televisor Samsung de 55', motocicleta Appia 110cc, 7 tijeras, 6 maquinas, 2 secadores".

El damnificado mostró su indignación al conocer que desde monitoreo habrían visto a las 3 de la mañana una persona saliendo con elementos desde su peluquería. "Eso me pareció extraño, raro, sabiendo que están forjando una puerta, robando, sacando cosas del negocio, no mandaron móviles y encima que ellos afirmen que vieron salir a una persona de adentro de mi negocio"

El peluquero se mostró preocupado ante la situación económica difícil en la que queda. "Lo doloroso es que me saquen la herramienta de trabajo porque lo otro con la inseguridad que sufrimos tenemos que darlo por perdido a veces como le pasó a mí papá y mi hermano de no recuperar las cosas, Nos dejaron sin las herramientas de trabajo, como volvemos a empezar, para pagar el alquiler, pagarle el alimento para mis hijos".

Indignado mostró un evidencia que encontró tirado en su local ya robado. "Esto lo encontré bajo donde se encontraba mi Televisor, dejaron un souvenir, dejaron una pipa caseras. Dejaron sin alimento a mi hija para comprar droga" cerró por Somos Salta.

A quienes quieran colaborar con él económicamente para comprar material de trabajo pueden hacerlo a el Alias: betozeus. O bien brindarle información sobre lo robado al 3876024406.