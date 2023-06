Robo millonario a la peluquería, la policía asegura que trabajan en el relevamiento de cámaras

Durante la mañana de este lunes, Roberto, propietario de una peluquería ubicada en el macro centro se mostró angustiado y desesperado tras haber sido víctima de un robo millonario en su local. El hombre contó que mientras trabajaba personal de criminalística en su local recabado pruebas se enteró que desde Monitoreo de la provincia habrían visto toda la escena del robo y no enviaron policías a detener al delincuente, sumado el hecho de que no haya habido patrulla policial antes de medianoche en una zona sumamente transitada.

Ante esto desde la policía explicaron que sí se realiza patrullaje pero consideran que es un caso aislado como podría suceder en cualquier otra zona. "Ya está en investigación, hay personal de la brigada que está trabajando en el caso. También ha trabajado peritos de criminalística en el levantamiento de rastros si es que se dejó alguna huella o circunstancia que permita establecer la identidad de los causantes".

Gómez Medina sostuvo que "se hace un constante patrullaje no solamente en ese lugar sino en todo lo que es el micro y macro centro". "Sabemos que el trabajo preventivo es arduo y también la extensión territorial no solo de este hecho particular sino estamos hablando de todo el territorio provincial, es muy amplio pueden suscitarse este tipo de hechos, por eso es importante que los damnificados radiquen la denuncia".

Además dijo que esperan tener novedades en base a una investigación que ya se lleva adelante con personal sumamente capacitado.