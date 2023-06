Rugbier desmintió golpiza en patota en un boliche: qué fue lo que pasó

Durante la madrugada del domingo, se produjo un hecho violento cerca de un boliche en avenida Bolivia, en el que se vio involucrado un grupo de rugbiers.

Uno de los acusados aclaró que el ataque en patota contra el joven no sucedió, sino que se trató de una pelea uno contra uno. “Yo había ido con mi grupo de amigos y adentro del boliche estaba una chica con la que hacía mucho habíamos tenido una relación. También se encontraba su novio que al parecer estaba al tanto de eso (…) Después de algunas horas me la cruzo a esta chica que llorando me cuenta que su novio estaba celoso y alterado, que la había amenazado y que a mí me quería pelear”.

Momentos antes al cierre del boliche bailable, según comentó, cruzó miradas con el muchacho, hasta entonces novio de la joven, quien lo “miraba y sonreía”. “Lo encaré, le pregunté si me andaba buscando y había amenazado a su novia y me respondió que sí y ahí, yo me adelanté y le pegué primero. Comenzamos a pelear, nos caemos al piso siempre dentro del boliche y mano a mano”.

“Nunca fue una patoteada ni nada de eso”

En ese momento, según expresó el rugbier, intervienieron los patovicas del lugar donde uno de ellos lo ahorca y logra dejarlo inconsciente unos instantes mientras lo sacaban afuera del local bailable. Sin embargo, cuando logra recuperarse, comienza nuevamente la pelea. “Lo veo al tipo que seguía mirándome fijo, enojado voy y nos volvemos a agarrar, le pego y se metieron un montón a separar".

"En ningún momento fue internado y ni lo patotearon ni nada de eso”

Destaca la presencia de cámaras en el lugar y de testigos que pueden dar cuenta de lo ocurrido esa madrugada.

El joven rugbier pidió disculpas por el hecho y mostró su preocupación por el club, que se vio involucrado, donde se forma como deportista y persona. “No está bueno que involucren al club cuando no tiene nada que ver, no fue una agresión en patota ni mucho menos”, señaló.

Para finalizar, dijo que está arrepentido por lo sucedido y afirmó que “no está bueno que al jugador de rugby y ni de cualquier disciplina se lo estigmatice o se cree un estereotipo violento. “No digo que sean hechos aislados, pero tampoco pienso que los jugadores de rugby seamos unos golpeadores seriales”.