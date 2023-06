Comerciantes Unidos pedirán que no se avale el horario corrido

Como si temas de debate no faltaran, una cuestión que ya se trató tiempo atrás y que se reflotó en las últimas horas es la instalación del horario corrido en el comercio salteño, pedido que desde el Sindicato de Empleados de Comercio requirieron pensarlo argumentando el futuro aumento en boleto del colectivo.

Entre las primeras voces que se empezaron a escuchar de este tema está la de Carol Ramos, presidenta de la Cámara de Comerciantes Unidos quien en diálogo con InformateSalta no ocultó su desazón y su reproche ante el pedido, considerando que no debe tener lugar su implementación.

“Me da bronca, nos vamos a enojar los comerciantes si la Cámara (de Comercio) le da entidad a los sindicalistas, yo no me puedo sentar a hablar con mi empleada doméstica y que me diga cómo van a ser las cosas en mi casa, yo soy la dueña”, ejemplificó para dar a conocer su postura.

“Esto no es injerencia de un sindicato, no pueden hablar del horario de un comercio”

En esta línea consideró que el pedido es una intromisión en un ámbito que no le compete al Sindicado. “Se meten en un terreno que no corresponde, por defender un derecho que les puede corresponder, se les va la mano, no son socios de los comerciantes; el día que ellos paguen un alquiler o un impuesto, van a hablar de horarios, mientras tanto nosotros somos los dueños” de sus comercios, espetó.

Recalcando que son muchos los comerciantes que compartirían su postura, Ramos anticipó que espera poder mantener un diálogo con el titular de la Cámara de Comercio, Gustavo Herrera, a fin de hacerle conocer su posición. “Voy a tratar de hablar y juntarme con él para conversar del tema, pero no deben darle entidad a los sindicatos sobre horarios que no tienen nada que hablar”, reiteró para concluir.

“Los sindicatos tienen que cambiar estructuralmente varias cosas; número uno, no meterse donde no tienen injerencia, número dos, si quieren defender al empleado, que lo defiendan de sí mimos preparándolo”