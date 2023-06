Insisten con reflotar el debate sobre el horario corrido en el comercio salteño

El horario corrido para empleados de comercio es un tema del que se viene hablando hace algunos años. Incluso hubo una ordenanza al respecto, pero no hubo consenso en el sector. Ahora, con el posible aumento en el boleto de colectivo, buscan reflotar el debate.

En este sentido, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, César Guerrero, indicó a Radio Nacional que todo dependerá del acompañamiento de todo el comercio salteño.

“Tengo una charla pendiente en el Concejo Deliberante, ver de reflotar esto o no, porque aquella vez cuando al sindicato nos invitaron para que vamos al recinto a exponer si era factible o no, dimos el OK. La Cámara de Comercio en aquel momento también había dicho que si, pero después el sector comercial tuvo diferencias, que se opusieron”, dijo.

Asimismo, detalló que su implementación podría generar menos gastos en transporte. “Quizás va a ser una muy buena medida para palear el costo del boleto urbano de pasajeros, para darle la posibilidad a los compañeros que tengan un poco más de tiempo en sus hogares”, expresó.