El drama de los comerciantes ante los piquetes: "Morimos porque son días perdidos”

En la última entrega del ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de conversar con Carol Ramos, titular de Comercios Unidos sobre la situación actual del sector.

Iniciando la charla, consultamos a nuestra entrevistada sobre su opinión acerca de los piquetes: “No corresponden a ningún sector. Piquetes de cortes de calles así, tan absolutos, de rutas, poder manifestarse, salir. De hecho, uno a veces siente tanta impotencia que termina saliendo, pero a mí me parece que está bien que haya una Ley Anti Piquetes, pero no sólo para los maestros, esto tendría que haber existido ya con los piquetes que hubo toda la vida y lo vivimos viendo en el centro. Te digo que los comerciantes morimos porque son días perdidos”, fue el descargo de la invitada.

“Al Partido Obrero ya los tendrían que haber detenido a todos, porque violan el derecho a la libre circulación, que es un derecho constitucional. Los maestros, ahora que se sienten agraviados con la Ley Anti Piquetes – la cual apoyo –, cortan de esa manera tan grosa las calles. ¿Por qué no se instalan afuera del Grand Bourg y no salen más de ahí? ¿Qué tenemos que ver el resto de los ciudadanos? ¿Por qué tengo que dejar de trabajar? Y, aparte, esto de no ir a la escuela me parece tremendo, porque es un perjuicio para los niños. Si tienen gremios, por qué no hacen demandas judiciales, recursos de amparo. Tenés, legalmente, tantas herramientas para hacer respetar tus derechos. Tendrían que haber hecho demandas los sindicatos o los gremios, realmente es legítima la defensa. Y, sino que demanden a sus gremios”, se explayó seguidamente.

La representante del comercio dejó en claro que “estos cortes en el centro nos perjudican total y absolutamente. "La verdad es que el comerciante la pasa muy mal y nos da impotencia, nos da bronca. Realmente, tendríamos que haber demandado nosotros al Ministerio de Seguridad por permitir esto. Porque en realidad los ministerios no cumplen con su función, nosotros pagamos por seguridad, no la tenemos, pagamos para tener orden, no lo tenemos".

"Si vos te ponés a pensar, los maestros están pidiendo más plata, pero no son productores de dinero, son productores de otras cosas. Sí, todos merecen cobrar bien, pero los únicos que producimos plata somos nosotros. Si no nos dejan trabajar, ¿cómo podemos cumplir? O sea, incumplen, pero nosotros tenemos que cumplir, porque si no vive nadie, no viven ni los maestros, ni los médicos, ni los políticos, no vive nadie. Nosotros les cortamos el suministro y se les terminó”, sentenció duramente Carol Ramos.

Además, no dejó pasar la oportunidad para resaltar que “la inflación golpea primeramente al sector privado, porque todos los demás tratan de salvarse aumentando. Vos viste las paritarias que hay, paritarias que no corresponden. Esperamos poder gestionar las paritarias. Se firman en Buenos Aires, donde hay otra realidad en todos los aspectos, demográficamente, sin ir más lejos”.

“Poner tu plata, de verdad que es un mérito muy grande que la gente no lo valora y cree que no es nada. Yo trabajo el doble que vos, y además pongo la plata, invierto y tengo que estar cuidando de que las cosas no se pudran, ni siquiera una salchicha porque todo es plata perdida”, explicó la entrevistada.

A su vez, aprovechamos las vísperas del Día del Padre para consultar sobre cuáles son las expectativas que tiene el sector. “Estas fechas son siempre muy animadoras para el comercio, más de venta de indumentaria, ropa. O sea, son fechas que realmente nos traen una esperanza. Pero, a la vez te digo, el Día del Padre siempre fue flojo. Se venden muchas medias, tazas. No se invierte tanto, nunca fue la gran fecha como es la del Día de la Madre, Día del Niño".

Además, con esta inflación que hay, yo no sé si alguien va a querer invertir en algo más que un asado, está impagable todo. Es una inflación increíble, el comerciante tiene que tener cuidado porque se tiene a sí mismo, no tiene a nadie que le asegure nada. Hoy vendo a 100 y mañana lo tengo que comprar en 120. No viene el gobierno a decir “compraste mal la mercadería por culpa de nuestra gestión, así que este mes no pagás impuestos, o no vas a tener que pagar el aporte a los empleados” – que es carísimo, impagable para Salta, para una PyME común. Tiene que ser una empresa muy bien estructurada, para poder sostener hoy un sistema laboral –“, declaró seriamente.

En cuanto al consumo de las tarjetas de crédito entre los salteños, la representante de los comercios señaló que “siguen funcionando porque es una forma de palear la situación, pero hoy en día lo piensan dos y tres veces antes de usarla porque las tarjetas están asesinas. La mayoría son internacionales, entonces, la plata nuestra es papel picado, hoy en día trabajás por nada. Tenés un montón de billetes con los que podés comprar una campera”.

“La gente dice: “Cómo puede ser que una campera cueste lo mismo que un alquiler o más”. Entonces, está todo tan mal que todos estamos sobreviviendo como podemos. Y, cómo te digo, el sector privado es tan privado para algunas cosas, mucho más para los problemas. Pero no tan privado cuando tienen que meternos la mano, sacarnos plata y vivir de eso, para eso ya no somos tan privados. Ahí ya le pertenecemos a todos, únicamente en este sector, en el sector de la producción”, fueron los reclamos de la titular de Comercios Unidos.

Para finalizar la entrevista, Carol Ramos resaltó que “únicamente habrá mejoría si nos unimos los comerciantes.