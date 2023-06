Horario corrido en comercios: Voces divididas en los negocios del microcentro

Tras la polémica propuesta del Sindicato de empleados de Comercio sobre cambiar el horario de los locales a un horario corrido, muchas fueron las voces que se escucharon en las últimas horas e incluso de Comerciantes Unidos, su referente remarcó a InformateSalta que no es injerencia del Sindicato tratar estos temas.

Ante estos cruces InformateSalta decidió palparlo en la calle y visitó algunos comercios de las peatonales y se encontraron opiniones divididas respecto a la aplicación del horario corrido en Salta.

Ale, desde tienda La Favorita nos dijo "Yo creo que sería cuestión de probar la idea. Sí, yo estaría a favor del horario corrido. La verdad sería lo ideal para todos. Pero bueno, llevará su tiempo hasta que la gente se acostumbre. Sería lo ideal el horario corrido".

Sin embargo, Ale, reconoció que "El horario pico es por la tarde, es el otro inconveniente, después de las 7 u 8 de la noche es más concurrido, pero la gente acostumbrándose con el horario puede ser positivo, es cuestión de intentar".

Por su parte Vivian de Mauro Sergio se mostró en desacuerdo "No es un horario conveniente en Salta. Lo hemos probado y no hemos dado cuenta que no. La gente está acostumbrada al horario comercial tradicional. En el rubro textil no funciona", afirmó.

Desde Ricetto se mostraron a favor pero..."Estamos a favor siempre y cuando se cumpla concretamente, si todo el comercio se une y abre en horario corrido la gente se va acostumbrar. Lo hicimos pero a la gente le cuesta".