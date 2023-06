David busca “un traspaso municipal ordenado”: "La ciudad no está bien"

Tras las elecciones provinciales celebradas el 14 de mayo pasado, desde la Municipalidad de Salta se mostraron abiertos a iniciar la transición entre la gestión comunal saliente de Bettina Romero, y la entrante con el intendente electo Emiliano Durand. Quien está colaborando en el cambio de gobierno es el ex legislador nacional Javier David, quien ofreció su experiencia para que el traspaso sea ordenado y transparente.

Así lo dijo en la charla que mantuvo con el programa Día de Miércoles, donde contó que está colaborando con sus conocimientos al equipo de Durand. “Estoy ayudando, no tengo previsto ocupar algún cargo”, aseveró primeramente antes de contar que con Emiliano “nos une una amistad desde hace mucho tiempo, un respeto político mutuo y la posibilidad de ayudar con la experiencia que uno tiene para que esta transición sea lo mejor posible”.

Recordando que en su caso le tocó participar en distintas transiciones, David dijo que las mismas no son sencillas, más viendo que en la Capital “hemos expresado que esta ciudad no está bien, no está en buenas condiciones”, postura que se tradujo en el resultado y que marca “un desafío que obliga a la intendenta que se va y al intendente que viene, que estén a la altura de hacer un traspaso ordenado”.

¿Cómo viene el cambio de gestión y de información? “Hubo algunas reuniones donde se pudo intercambiar cierta información básica, pero todavía no hubo un trabajo profundo de los grandes temas que están pendientes”, espetó David quien no ocultó su desdén ante cuestiones “que pueden comprometer los ejercicio futuros”, como ser licitaciones, obras pendientes, fondos para ejecución de obras, etc.

Con todo esto y consultado si además de ayudar en la transición, podría regresar a escena desempeñando un cargo en el futuro equipo que acompañe a Durand en la intendencia, David se alejó por ahora de esa posibilidad. “No lo tengo previsto, no busco un cargo, sí busco que la ciudad esté mejor, aprovecho para volcar la experiencia para que las cosas vayan bien, voy a poner todo lo que pueda de mi experiencia y capacidad”, concluyó.