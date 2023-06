Voluntarios preparan platos calientes para personas en situación de calle

Con el invierno presente y temperaturas que tienen mínimas ingratas, hay personas que viven a la intemperie y muchas veces no cuentan con un plato o taza caliente que les permitan afrontar las inclemencias del tiempo. Aquí aparecen ellos, héroes sin capa, los voluntarios que les acercan un confort caliente.

Gabriela Obeid, en diálogo con Multivisión comentó que hace 7 años que se encuentra llevando adelante este movimiento, en el cual ofrecen platos calientes para gente en situación de calle.

Obeid, la organizadora, relató cómo fueron sus inicios, con solo un termo con café, galletas y 5 personas. “Empezamos esta movida una madrugada con temperatura de 0 grados, fue ese día que dije hay que hacer más, hay que hacer mucho más”.

46 bandejas de comida caliente eran las que repartían en ese momento, donde solo pocos voluntarios cocinaban, emplataban y repartían, pero al año siguiente comenzaron a sumarse más voluntarios, hasta llegar a las 45 personas que participan y paralizan sus miércoles para llevar esta ayuda a quienes más lo necesitan.

Estos 7 años de trabajos fueron ininterrumpidos, ni la pandemia les puso freno, Gabriela recuerda que el equipo completo dijo “este es el momento que más nos necesitan”, a su vez resalta que ninguno de ellos se enfermó.

Ayer inició la tercera semana y les esperan 12 por delante de trabajo, todos los días miércoles inician a las 3:30 de la tarde y terminan a las 2 de la mañana, “se hace con todo el corazón”.

“Nosotros no le cambiamos la situación a la gente, no le cambiamos la vida, pero cuando le llevamos la bandeja de comida caliente lo que le estamos diciendo es te veo, para mí no sos invisible”, culminó Gabriela.

Todo lo que logran juntar para ayuda es a través de donación, para poder colaborar con los voluntarios pueden comunicarse al 3875269559.