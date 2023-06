Para mayor organización, fruteros tendrán nuevos carros para desplazarse

La histórica polémica por los carros fruteros en el centro de Salta estaría por llegar a su fin. Al respecto, la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, informó que a partir de la próxima semana comenzarán con la entrega de nuevos módulos para que los vendedores puedan trabajar de manera más organizada.

En esa línea, señaló a FM Profesional que se tratan de nuevos carros con medidas acordes y que deberán ser utilizados para desplazarse. Recordó que existen fruteros que llevan años instalados en ciertas esquinas del micro y macro centro, no obstante, aclaró que no está permitido quedarse en una artería si no que deberán recorrer las calles.

Finalmente, expresó que a cambio de los módulos los vendedores tendrán que entregar su antiguo carro, con el objetivo de impedir una mayor proliferación de fruteros y que se instaure esta nueva modalidad.