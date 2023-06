¿El último romántico? Festejó su cumple mes con "choris debajo del puente” y ella se quejó

A través de su cuenta de Tik Tok una joven mendocina compartió cómo su enamorado la invitó a una cena aniversario de noviazgo, pero a ella no le gustó mucho la locación.

En Godoy Cruz, provincia de Mendoza, hay un sitio muy concurrido y querido por los locales donde podes encontrar los mejores choripanes y música fiestera para acompañar; “quizás es algo que nunca hemos contado, pero en Mendoza hay un destino gastronómico bastante buscado que son los choris debajo del puente”, comentó la joven.

Desilusionada, así se mostró la agasajada: “No puede ser que me hayas traído acá. Es el peor cumple mes de la vida”, a su vez que destacaba que "no hay normas de higiene, no hay bromatología, solo hay huevo y corazón”, mientras su media naranja la miraba sonriente.

En los comentarios muchos criticaron a la usuaria de Tik Tok “Hasta Wanda Nara fue a comer un chori, o sea, ¿amor de donde saliste vos?”, “¿cómo va a decir que es el peor cumple mes?, si ese lugar es el lugar más romántico que hay en Mendoza” fueron algunos de las reacciones al video que se volvió viral.

La noche, techo, mesa para dos, música de fondo, niebla símil calles de Londres y tu pareja ¿Qué otro escenario se puede pedir? por supuesto aclarando que es debajo de un puente, con lo mejor del cuarteto, y el humo de los choris, pero cuando uno está enamorado todo panorama es romántico al lado de tu persona amada.