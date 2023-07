Apuñaló a su ex cuando se bañaba y tomó de rehén a su bebé

El sábado por la mañana una joven mujer de 29 años se encontraba en su domicilio en zona Este duchándose, cuando fue sorprendida por su ex pareja de la misma edad quien ingresó con un cuchillo de grandes dimensiones y comenzó a insultarla y estrangularla.

Mientras la estrangulaba, la sacó de la ducha y lanzó una estocada que la mujer pudo frenar anteponiendo un balde de plásticos, igualmente resultó con lesiones.

Según lo informado a HolaSalta Noticias, ante esta situación desesperante, la madre de la víctima apareció acompañada por agentes policiales de la Comisaría Portezuelo en ese momento el sujeto tomó fuertemente a su hijo de un año, y amenazó con no soltarlo, profiriendo amenazas como: "No lo voy a soltar, no me importa nada" y "Si me meten en cana, mi hijo no se quedará con vos, prefiero llevarlo conmigo", mientras lo apretaba fuerte al menor con cuchillo en mano.

Finalmente, el personal policial logró controlar la situación y reducir al violento, quedando detenido a disposición de la UFEM bajo los cargos de tentativa de femicidio y violencia de género.

Personal de Criminalística y del CIF documentó la escena del hecho y el medico legal revisó las lesiones tanto de la víctima como del menor presente.