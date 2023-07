Estacionamiento medido: Permisionarios denuncian dificultades al cobrar la nueva tarifa

Desde hoy el estacionamiento medido, en las calles habilitadas de Salta, cuesta 130 pesos la hora, en ese contexto Oscar Luna, referente de permisionarios advirtió a InformateSalta las serias dificultades para cobrar.

“Cuando se notificó sobre la nueva tarifa nosotros advertimos una complicación con el tema del cambio, lamentablemente los billetes de baja denominación ya no circulan por la Ciudad, por eso nosotros sabiendo desde fines de mayo que se venía el aumento del 30% presentamos notas, pero no fuimos escuchados”.

Esta situación la viven hoy, “le pedimos a la Municipalidad y al Concejo Deliberante que el precio se redondee en 150 pesos pero no fuimos escuchados. Las instituciones legalmente constituidas, Fundación Sol Guadalupe, Fundación Zona Sur y Fundación Manitos y Fronteras no estamos de acuerdo con esto y nos sentimos obligados a acatar algo en lo que no estamos de acuerdo”.

Contó que a raíz de esta situación han vivido momentos tensos, “la gente exige el vuelto que corresponde y nos cuesta darlo, hemos sufrido faltas de respeto, nos trataron de ladrones y eso no corresponde”.

Finalmente contó que van a reunirse con los representantes de las fundaciones para analizar la situación y tomar las medidas correspondientes. “Hemos cumplido con todos los canales de diálogo”.