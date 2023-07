¡Calamitoso! Las oficinas del Pami en ruinas, sin recursos y con riesgo de desalojo

Tristísimo. Penoso. Deplorable. Son algunos de los términos que se pueden emplear para definir el estado edilicio del PAMI en Salta el cual, además de las prestaciones a sus afiliados que dejan mucho que desear, el edificio presenta múltiples falencias y hay sedes en riesgo de desalojo.

Así lo dieron a conocer desde SUTEPA (Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI) quienes convocaron a los medios para mostrar el calamitoso escenario donde deben prestar atenciones, pensando en los afiliados que también deben pasar por esos espacios en mal estado esperando resolver sus necesidades, si es que lo consiguen.

El móvil de InformateSalta se hizo presente para registrar las penosas imágenes que dan cuenta de un edificio que deja mucho que desear: las paredes negras por las manchas de humedad, en los costados bastones amontonados entre legajos y carpetas, en los baños las puertas sucias y los lavamanos clausurados, las estructuras de los aires acondicionados en mal estado y las conexiones eléctricas a la vista, por los pasillos los escobillones y bolsas de basura impidiendo el paso, los pisos descascarados y las paredes manchadas.

Ampliando las penurias el titular del sindicato, Matías Scalabrini, sumó más problemas indicando que el edificio central “hace un mes un medio que no tiene matafuegos, no funcionan las luces de emergencia, los baños no tienen luces, pierden agua, se cae el cielorraso, hay goteras por todos lados, no funciona la escalera mecánica, el ascenso se rompe todo el tiempo”, enumeró otros pormenores.

Asimismo dijo que esta situación la vienen denunciando a las autoridades desde hace tiempo, sobre todo tras el cambio de gerencia donde se abrió un canal de diálogo permanente, el cual los hizo pensar en la posibilidad de mejoras. “Eso no fue así, no es un lugar digno para la gente ni para trabajar, en el verano se inundó por las lluvias y trabajamos con las bocas de electricidad debajo del agua, nadie sabía si funcionaban”, aseveró con su recuerdo.

Si esto no bastara, Scalabrini dijo que los contratos de todas las sedes están vencidos, con riesgo de desalojo en Cafayate y Rosario de la Frontera, mientras que la sede central desde 2019 está sin contrato. También que de los 6 vehículos que tenían en 2018, hoy solo tienen 2, una camioneta y una ambulancia que “rescataron”, pero los demás móviles “están fundidos”.

“Si hay un siniestro, no sabemos qué se puede hacer, hay un solo matafuegos”

Con este escenario de ruinas, el titular de SUTEPA dijo que elevarán a la Municipalidad de Salta, al COPAIPA y a la COPAUPS un pedido para que se certifique la situación edilicia. “Necesitamos saber si el lugar donde estamos es seguro”, subrayó para concluir.