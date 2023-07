Motociclista gravemente herida, fue embestida por un auto

A las 7.45 horas aproximadamente, una mujer a bordo de una motocicleta circulaba por Avenida Independencia en sentido Este -Oeste, cuando al llegar a la intersección con Rondeau, fue embestida por un automovilista.

Tras el impacto, la mujer de 30 años, que llevaba casco, cayó a la cinta asfáltica y sufrió una lesión de consideración en su pierna izquierda. Fue derivada al en Código rojo al hospital San Bernardo ya que manifestaba un fuerte dolor.

A través de Multivisión, el conductor manifestó lo sucedido. "La verdad que estoy muy nervioso, es la primera vez que me pasa esto. Venía solo, venía al trabajo. Ya estaba cruzando, un auto me dio el paso y me apareció la moto de repente y sucedió lo que sucedió. La verdad que estoy muy mal. Trabajo acá a media cuadra. Estaba golpeada la señora", declaró Sergio Pérez.

Desde la fuerza policial, confirmaron que el conductor tiene toda la documentación en regla y se esperaba el resultado del test de alcoholemia.