Intendentes salteños condenados por la justicia: cárcel para algunos sí y para otros no

En los últimos meses, ex intendentes salteños fueron llevados al banquillo de los acusados por graves irregularidades durante su gestión. Los casos más recientes son los de la ex intendenta de Isla de Cañas, Angelina Lucía Canchi y el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, ambos fueron hallados culpables de los delitos indilgados.

Canchi fue condenada el 29 de junio a la peña de 4 años de prisión efectiva, además de una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos en la administración pública. Estaba acusada de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta y por supresión de documentos, peculados reiterados (cuatro hechos) todos en concurso real, en perjuicio de la comuna que dirigió entre 2015 y 2019.

De la pericia realizada, se pudo determinar que antes de cesar su gestión, Canchi libró 72 cheques entre el 7 de octubre y el 27 de diciembre de 2019, vaciando una cuenta del municipio.

Luego de escuchar la sentencia, la mujer fue trasladada al pabellón B de la Unidad Carcelaria 9 de Orán, donde comparte celda con otras 2 condenadas y sin tener ningún tipo de privilegios.

En tanto, Manuel Cornejo, quien logró dilatar su juicio en varias instancias, finalmente recibió hoy la pena de 6 años de prisión tras haber sido encontrado culpable de los delitos de peculado e incumplimientos de los deberes de funcionario público, pero no irá preso. Durante la lectura de la sentencia, el juez advirtió que seguirá gozando de libertad hasta tanto la sentencia quede firme.

En este sentido, se estima que el fraude fue de 78 millones de pesos, además de faltante de maquinarias municipales. Cornejo admitió que compró la camioneta Chevrolet S10 con fondos municipales a través del libramiento de cheques y que, tras finalizar su gestión a cargo del Ejecutivo y, como se encontraba deprimido, se llevó el vehículo a su casa y que “esperaba que Folloni (por el actual intendente de Campo Quijano), lo intime a devolverla”. Sin embargo, aseguró que “no se robó ni un solo centavo”.

Si bien en ambos casos se habla de ex jefes comunales que valiéndose de sus cargos se quedaron con inmensas sumas de dinero de las arcas municipales, la pregunta obligada es ¿Por qué uno sigue libre mientras el otro cumple la condena tras las rejas?