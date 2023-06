La insólita defensa de Cornejo: “No podía llevar un expediente por cada persona pobre”

El ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, quien enfrenta un juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público y cuatro hechos de peculado, utilizó la estrategia de “robarles a los ricos para darle a los pobres” de Robin Hood para defenderse de las acusaciones en una nota que le otorgó a Telefé Salta.

El ex jefe comunal en ningún momento dijo ser inocente y se limitó a hablar, primero de su estado de salud y segundo del supuesto destino de los 84 millones de pesos que faltaban en el municipio.

“Yo no estoy bien, tengo miedo. La estoy pasando mal, estoy sufriendo, no se lo deseo a nadie. Mi mamá está en internación domiciliaria, lo ve a esto, mis hijos. La verdad que la estoy pasando muy mal. Confío en la Virgen de Guadalupe, en el Señor del Milagro que iluminen a la justicia, que entienda la realidad de Quijano, que no es otra que la de todos los municipios de la provincia, que la gente es pobre, que necesita para poder comer y eso lo que tengo esperanza que el Señor del Milagro ilumine a la justicia que entienda esa realidad”, expresó.

Al ser consultado si era culpable de la sustracción de la abismal suma de dinero de un municipio tan pequeño como Campo Quijano, respondió ser una buena persona. “Soy un buen tipo y lo que trabajé todos estos años, fui 16 años intendente de un municipio con pocos recursos, que apenas podía pagar los sueldos y que tenía que atender la necesidad del 90% de la población que no le alcanzaba para un plato de comida para su hijo de ese día”, aseguró.

En este sentido, indicó en que confía en que la justicia entienda la realidad a la que se enfrentaba la Municipalidad que el dirigió durante más de una década y media. “No podíamos llevar un expediente por cada persona pobre que necesitaba una respuesta. Improlijidad, si, pudo haber habido improlijidad, pero atención a la necesidad de la gente, era mi norte y confío en que el Señor y la Virgen del Milagro ilumine a la justicia, que entienda esa realidad y se haga justicia. Me culpan de desprolijidades, yo burócrata no soy, no estoy a favor de la burocracia, sino de tratar de llevar respuestas a la mayor cantidad de gente posible”, manifestó.

Además, también esquivó la pregunta acerca del faltante de maquinarias y optó por apuntar contra el área de prensa del Poder Judicial. “Lo que no estuvo bien, estuvo muy mal, porque soy el único caso en el país, que prensa del Poder Judicial mostró mi confesión, porque uno cuando va a un juicio abreviado, hace 3 años, yo confié en el Estado, en ir a un juicio abreviado en el que hay que confesar y hoy busca en la página y está mi confesión, eso viola mis derechos humanos, viola mis garantías constitucionales, que es lo elemental para que haya justicia. Yo tengo una enorme confianza en el Poder Judicial, que los jueces, van a resolver esa situación”, afirmó.

Y cerró diciendo que "la gente de Quijano sabe que me dediqué a tratar de resolver los problemas de todos los días, que es pobreza y no podíamos hacer expedientes, no podíamos estar con la burocracia, una pequeña ayuda, tampoco es que hayamos resuelto todos los problemas de hacinamiento, de falta de lugares para vivir. Confío en que la justicia pueda entender esa situación, pueda ver la realidad de Quijano, que insisto, es muy parecida al resto de los 60 municipios de la provincia, un municipio pobre, con gente pobre, con poco personal y con pocos recursos. Yo la estuve pasando muy mal, me afecta, tuve un pre-infarto, ahora al estar sometido al escarnio público, a que me estén investigando, no se lo deseo a nadie".