Fracasó el intento en Diputados para derogar la Ley de Alquileres

Diputados nacionales del oficialismo y de la oposición polemizaron este miércoles por la derogación de la ley de alquileres, a partir de un planteo realizado por Juntos por el Cambio que pidió debatir sobre tablas un proyecto sin dictamen de comisión, cuestión que fue rechazada por el Frente de Todos.

Tras varios cruces, los diputados acordaron finalmente pasar a la firma -hasta las 18 de este miércoles- un pedido de sesión especial para el 23 de agosto próximo, diez días después de las PASO, para debatir el tema en el recinto, a partir de una moción del radical Mario Negri.

El debate se dio en el marco de la sesión especial de la Cámara baja, donde se trata un conjunto de temas consensuados.

El planteo para derogar el proyecto impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri fue realizado por el diputado del PRO, Hernán Lombardi.

Lombardi pidió que se contemple la posibilidad de un "apartamiento del reglamento" para incluir en la sesión el debate de un proyecto de derogación de la ley de alquileres actual.

Para poder avanzar con esa iniciativa se requería el aval de las tres cuartas partes de los presentes para incluirlo en el temario de la sesión, por tratarse de un proyecto sin dictamen de comisión.

La votación de ese apartamiento resultó negativa al sumar 102 legisladores por la afirmativa; 113 negativos y 9 abstenciones.

Al formular su pedido, Lombardi fundamentó que se trata de una ley -impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri- que "no funcionó", al precisar que "los valores subieron al 600 por ciento" y agregó "no podemos ser insensibles a esto".

"Representamos a la sociedad no puede ser que no estemos mirando a cientos de miles de personas que sufren esta situación todos los días. 3 años llevamos, después nos quejamos que la política no representa. No van a poder corregir grandes cosas en los meses que les quedan pero por lo que no podemos agregar sufrimiento, angustia", aseveró el legislador del PRO, quien insistió con el pedido de "deroguemos hoy todos juntos".

Desde el oficialismo, el titular del bloque del Frente de Todos (FDT), German Martínez, dijo que Lombardi "está en modo electoral" y recordó que se trata de un tema que "no tiene dictamen de comisión. No puede ser tratado sobre tablas tampoco".