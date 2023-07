Alquileres: "El problema no son las prohibiciones, es que no hay propiedades"

Tras el rechazo del oficialismo a la intención de Juntos por el Cambio de derogar la ley de alquileres, se volvió a hablar de ésta y sus complejidades.

Lo cierto es que es una Ley que ha sido muy criticada este ultimo tiempo por todos los que forman parte de este proceso: inmobiliarias, propietarios e inquilinos.

Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria, dijo que debe ser urgente la derogación de ley, porque un alquiler que costaba $50.000 pasa a $100.000 y en un año saldrá $250.000. Resaltó también que hoy hay propiedades que cuestan $150.000 y el propietario está cobrando $50.000 por ellas.

Lo cierto es también que cada vez que alguien encuentra por fin un alquiler, son muchas las complicaciones que hay para poder ingresar, por ejemplo, no permiten mascotas, niños, bebés, no tienen cochera, entre otras cuestiones.

Sobre esto Biella indicó por InformateSalta que lamentablemente no hay viviendas, por lo que “ya no estamos en el problema de si aceptan a alguien o no, sino que no hay, es algo que ni se discute.

“Uno publica una vivienda en zona sur por $70.000 y automáticamente hay 200 personas postuladas. No hoy oferta y hay muchísima demanda”, finalizó.