“Jueves diferentes”, el grupo de jóvenes que da de comer a 500 personas todas las semanas

En épocas difíciles, los corazones solidarios pueden ser una caricia al alma y también a los estómagos de los que menos tienen. Ayer InformateSalta acompañó a los chicos de “Jueves diferentes” en su acción semanal a través de la cual le brindan un plato de comida caliente a 500 personas.

Según contó Agostina Molinaro, una de las integrantes del grupo, todo comenzó hace un año y medio atrás cuando un jueves fueron a cocinar junto a unos amigos para los que más lo necesitan.

“Anteriormente lo hacíamos en festividades, es decir, eventualmente buscábamos donaciones y traíamos a diferentes comedores. Un día un chico me miró y me dijo “qué, ¿el jueves también voy a comer?”. En ese momento me di cuenta que Jueves iba a tener una participación semanal”, dijo.

Por su parte, Facundo Rioja, aseguró que todo lo que recaudan lo cocinan en el comedor “Mamis en Acción” y luego lo reparten en el Vertedero San Javier y en el asentamiento que está a un par de metros.

Además, Lulu García indicó que no son un grupo cerrado y que cualquier persona que quiera ayudar, va a ser muy bien recibido. “Se hacen muchas cosas acá en el comedor y para servir también es mucha gente, así que el que se quiera sumar puede y lo más gratificante de Jueves es venir a compartir con los chicos y sobre todo ver que los niños puedan tener un plato caliente un día a la semana”, afirmó.

En tanto, Isabel, la encargada del comedor contó que hace un año atrás estaban a punto de cerrar porque no tenían donaciones y fue ahí cuando apareció Agos. “Me habló que le prestara el lugar y cocinar para 500 personas, 200 para acá y 300 para el vertedero San Javier. Le doy muchísimas gracias porque acá la gente está muy agradecida con ella porque aunque es un solo día, pero tienen un plato de comida para darle de comer a los chicos”, expresó.

Los que quieran ayudar o formar parte de la movida solidaria pueden contactarse al Instagram de @juevesdiferente. Además de alimentos, ellos siguen juntando frazadas, medias y todo lo que pueda atenuar este invierno.