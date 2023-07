Reclamo de abuelos en PAMI: ¿Cuánto más voy a seguir sufriendo?

Muchas son las quejas que se escucha a diario sobre la atención del PAMI en Salta por redes sociales, familiares o amigos. Falta de empatía, de solución, mala atención, a veces malos tratos son algunas de las cosas reclamadas.

De hecho, hoy se conoció que una empleada del organismo fue agredida por una mujer que le propinó un golpe de forma imprevista, debiendo ser asistida y trasladada al hospital.

Por esto, el móvil de InformateSalta llegó hasta la sede ubicada en calle Zuviría 40, al frente de la Plaza 9 de Julio y dialogó con algunos afiliados que se encontraban en el lugar.

“Hay que tener paciencia, pero las cosas van saliendo. Es bastante burocrático, algunos trámites se demoraron un poco, pero lo normal”, contó la primera mujer entrevistada.

En contraposición a ella, un abuelo calificó a la atención como “pésima”, “porque tengo una receta y en una farmacia no me quisieron despachar porque no trabajan con PAMI y tengo que pagar un determinado monto cada vez que voy y no me alcanza”, relató.

Por otro lado, una mujer que salía acompañada por otra, afirmó que deberían mejorar la atención, la respuesta a los pacientes, acelerar los tiempos y dar soluciones.

“Quiero operarme, no doy más del dolor y ningún especialista atiende con PAMI. Los del Hospital Militar me dijeron que sí, pero piden muchos papeles, me hacen ir y volver y así estoy hace un mes. Hoy vine a habar con la auditoria y le pregunté cuanto más voy a sufrir así porque no puedo ni dormir”, relató.