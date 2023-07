¿Venís a vacacionar a nuestra ciudad? Estas son algunas recomendaciones

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta ofrece recomendaciones para los turistas que planean contratar servicios turísticos durante las vacaciones de invierno. Se destacan aspectos importantes al momento de comprar pasajes, alquilar alojamiento, contratar servicios, consumir en restaurantes y asistir a eventos.

También se suma la Subsecretaría del Consumidor a las acciones de la Secretaría de Turismo para proteger los derechos de los turistas que visitan la ciudad de Salta durante las vacaciones de invierno.



De esta manera, desde el área se trabaja sobre 3 ejes puntuales:

a) Servicios gastronómicos y comercios

1- En bares y restaurantes se debe garantizar información clara, veraz y detallada de las cartas menú; antes de entrar y ordenar el cliente debe saber lo que deberá pagar.

La carta menú debe ser exhibida al ingreso del local.

2- Servicios adicionales por ejemplo “cubierto” “derecho de espectáculo público” “servicio de mesa” (prohibido a menores de 12 años).

Los comercios deben informar si cobran estos recargos y que incluyen. Estos cargos deben publicarse en un cartel visible en la entrada del negocio y cartas menú.

3- Variaciones de precios

Cualquiera sea el motivo que las origine (lugar, horario, espectáculo), debe hacerse conocer tal información en forma destacada en todos los listados.

4-Opciones para personas celiacas

Los locales gastronómicos deben ofrecer al menos una opción de alimentos o un menú libre de gluten (sin TACC) adecuadamente manipulado, alternativas sin sal y platos saludables (Ley Nacional 26.905 y Ord. 14353/12 ).

5-Salta libre de humo

Por Ley 26.687 y Ord. 13954/10 Art.3 inc. d) fumar no está permitido en ningún lugar cerrado de acceso público.

6-Pago con tarjetas, obligatorios y sin recargos

El consumidor tiene derecho a usar los medios de pago electrónicos.

Está prohibido el cobro de recargo para clientes que abonen con débito o con crédito en una cuota.

7- Lo que sobra se puede llevar

Los comercios «tienen la obligación de entregar, ante el requerimiento del consumidor, el producto que éste haya abonado y no consumido».

8- Es obligatorio el Libro de Quejas, agradecimientos, sugerencias y reclamos

Por Ley 7.800 de la Provincia de Salta, todos las dependencias públicas y privadas que brinden atención al público deben exhibir este libro. Los consumidores tienen derecho a solicitarlo, consignando sus datos personales: nombre y apellido, documentación que valide su identidad y teléfono de contacto.

Desde el año 2022 el municipio de Salta Capital implementó el libro virtual de quejas, recomendaciones, sugerencias y agradecimientos al que pueden acceder los vecinos de la Ciudad a través de Salta Activa /defensa del consumidor /libro virtual de queja.

b) Alquileres turísticos

Desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del municipio recomendamos previamente a realizar la seña de cualquier alquiler o contratar algún servicio, tener en cuenta:

- Los comentarios y puntuaciones de las páginas si las publicaciones o avisos son, por ejemplo, en plataformas como Mercado Libre o Marketplace.

- Buscar el alojamiento o servicio en otros sitios, revisar las redes sociales, chequear el domicilio y corroborar datos y fotos.

- Encontrarse con quien alquila para cerrar el trato; si se charla personalmente es más difícil el engaño.

- Si la comunicación es telefónica, que sea a un número fijo y no por WhatsApp. Los celulares son difíciles de rastrear, en cambio un teléfono fijo está asociado a un domicilio, es decir, se puede chequear.

- Señar la vivienda por transferencia (hasta el 20 o el 30%), no pagar el total hasta ingresar al inmueble y chequear a través de Google Maps o Street View que la vivienda o el alojamiento exista.

- Pedir por anticipado el contrato a firmar como así también un inventario de los muebles que tiene y exigir en el contrato una cláusula que prevea la posibilidad de que el inquilino rescinda ante alguna falla en los servicios que no se solucione en las 48 horas

c) Agencias de viajes y excursiones

- A través de un sitio web, corroborar que la página sea segura antes de ingresar los datos de cualquier tarjeta (la dirección debe comenzar con “https”).

- Fijarse que estén informados los costos finales del viaje o servicio contratado y recordar que se tiene la posibilidad de “arrepentirse” dentro de los 10 días corridos de la contratación sin costo ni motivo (siempre y cuando se trate de empresas radicadas en Argentina y que se ajusten a la legislación local).

- Que sea a través de una agencia habilitada. Se puede encontrar el listado en www.turismo.gob.ar.

- Los reclamos de cancelación o reprogramación de vuelos y la pérdida o el deterioro de equipaje se pueden hacer a través de la empresa. Si ésta no responde, se debe realizar el reclamo ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC): [email protected] – www.anac.gob.ar.

- La falta de información, incumplimiento de promociones o programas de puntos/ millas se canalizan a través de los organismos de defensa del consumidor. En caso que los pasajes se contraten por agencia de viaje, el reclamo se debe realizar ante la agencia y luego ante la ANAC.

- Si se alquila un auto, pedir una copia del contrato con anticipación y verificar que cumpla con las condiciones acordadas. Además, deben entregarle la cédula verde y la constancia del seguro vigente. Si el auto sufre algún daño ajeno a su responsabilidad, corresponde que le devuelvan la totalidad del depósito.

En caso de solicitar la intervención de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del municipio pueden escribir a [email protected] a fin de intimar el cese de prácticas abusivas.