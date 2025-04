Con salidas al 100% de ocupación, el Tren a las Nubes vivió una gran Semana Santa

Del balance positivo del “finde largo” que dejó la Semana Santa en Salta, el sector turístico destacó que uno de los principales atractivos que vivió jornadas intensas fue, obviamente, el Tren a las Nubes, el cual junto al Teleférico San Bernardo, fueron de los más demandados por visitantes y salteños por igual.

En ese contexto InformateSalta estuvo dialogando con Sebastián Vidal, presidente del Tren a las Nubes quien se mostró contento no solo por lo vivido, sino porque el atractivo ya se perfile otra vez como favorito para el finde largo de mayo y el extra largo de junio.

“Fue una hermosa semana, trabajamos muy bien, si la contamos de sábado a sábado, empezamos a notar un crecimiento de ventas y pasajeros, ya el martes la salida fue llena, por supuesto jueves, viernes y sábado tuvimos 100% de ocupación como en toda la semana”, comentó primeramente.

A esto señaló que Semana Santa es “un momento de temporada alta” en todo el país, no siendo nuestra provincia ajena. “Salta no es la excepción, teníamos la expectativa tras el verano que no fue fácil pero ahora sí esperábamos el repunte, como sucedió ahora”, ponderó.

En cuanto números, en primera instancia contabilizó que el tren transportó 1285 pasajeros entre el martes 15 y el sábado 19. Con respecto a los pasajeros, dijo que el 38% fueron extranjeros, “un número alto, generalmente rondamos el 22%, ahora picó con uruguayos, paraguayos, brasileros, españoles, italianos y alemanes; el resto fue nacional de todo el país, provenientes de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe” principalmente, enlistó.

Por último indicó que las expectativas siguen siendo buenas y al corto plazo pues, en la previa al feriado del 1° de mayo “ya vemos que vamos a trabajar buen, a números completos para ese finde largo; luego en junio, hay un fin de semana extra-large, creo que también tendremos un buen volumen de ventas al ser mes de aguinaldo”, confió para concluir.

