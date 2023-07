Alberto Fernández: “A la independencia debemos construirla y expandirla cada día con el trabajo”

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy en un mensaje que envió a Tucumán por el 207 aniversario de la Independencia que "es tiempo de ir por más, de no alterar el rumbo, de avanzar al mañana, transitando el camino de lo justo y lo bueno para nuestro pueblo".

"No es por nosotros que los exhorto a hacerlo, es por los hijos de la patria, que ya se los ve creciendo en una Argentina libre e independiente", acotó el Presidente en un mensaje a todos los argentinos que envió en un video a Tucumán, donde se realizaron celebraciones desde las 0 en la Casa Histórica y continuarán este domingo con diversas actividades.

Según el texto y el video publicados en los primeros minutos de este domingo por el portal del Gobierno tucumano, el jefe de estado también destacó la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner, que quedará habilitado este mismo día en la localidad bonaerense de Salliqueló.

"Cada 9 de julio nos convoca la Patria aquí a Tucumán. Para mí, además, este día tiene la particularidad de ser el último 9 de julio que celebre en este mandato presidencial que los argentinos y argentinas me han confiado. Con semejante carga emocional no quise estar ausente en estos festejos y por eso me hago presente de este modo", inició Fernández su mensaje.

Y, acotó que "este 9 de julio, otro hecho de enorme significación, me impide participar de los festejos en esa hermosa tierra que vio nacer nuestra independencia" dado que "vamos a inaugurar en Salliqueló, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, el gasoducto Néstor Kirchner. Un antes y un después para nuestro desarrollo".

Tras señalar a la obra como "única en Sudamérica y que representa la obra más importante de los últimos 40 años de la Argentina", remarcó que "desde el descubrimiento de los yacimientos de Vaca Muerta, en varias ocasiones se planteó la construcción de este gasoducto. A veces, todo quedó en la nada porque no hubo forma de financiar la obra. Otras veces, todo naufragó porque quisieron hacer prevalecer intereses privados a los verdaderos intereses de nuestro pueblo".

"Como una suerte de ironía del destino, resulta que este gasoducto, que representa un paso crucial hacia la soberanía energética y la independencia económica, termina siendo inaugurado precisamente el día en que nuestra patria recuerda el instante en que se declaró libre de todo colonialismo", añadió.

El Presidente sostuvo que "avanzar en nuestra independencia es hacernos artífices de nuestro destino. Es ser capaces de adueñarnos de los recursos que nos permitan crecer y desarrollarnos como sociedad" y destacó la presencia del Estado para favorecer el desarrollo general.

"La independencia debemos construirla y expandirla cada día con el trabajo fecundo de cada argentino en la defensa de los intereses de la patria", añadió y advirtió que "no podemos claudicar permitiendo que gobiernen y negocien la dignidad de nuestro pueblo, los que quieren una Argentina débil y sometida a los poderes concentrados de una economía global que solo busca preservar a los poderosos".

Por eso, dijo, "es tiempo de estar unidos, como nuestros patriotas han sabido estar en distintos momentos de la historia, siempre unidos, sabiendo que nadie más que nosotros conoce el valor de una Argentina libre y soberana. Una Argentina que no dependa de nada ni de nadie".

"No hay patria sin independencia. Toda patria debe ser libre de tomar sus decisiones y vivir sus sueños. Hoy, que tanto se habla de libertad, quiero que recordemos la verdadera libertad, la libertad que nace de la igualdad. La libertad que pregonan los personeros del dinero es una libertad para pocos, que solo agranda la desigualdad de que enfrentamos. No hay independencia ni libertad posible en una tierra de injusticia", alertó.

En otro tramo, sostuvo que "hoy, que celebramos nuestra independencia, es tiempo de ir por más, de no alterar el rumbo, de avanzar al mañana, transitando el camino de lo justo y lo bueno para nuestro pueblo. No es por nosotros que los exhorto a hacerlo, es por los hijos de la patria, que ya se los ve creciendo en una Argentina libre e independiente. ¡Viva la patria!".